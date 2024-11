Signature de plusieurs conventions pour la promotion de l’artisanat et l’économie sociale et solidaire dans la région d’Assa-Zag

dimanche, 10 novembre, 2024 à 13:45

Al Mahbès (Province Assa-Zag) – Quatre conventions de partenariat ont été signées, samedi dans la commune d’Al Mahbès (province d’Assa-Zag), pour la promotion de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.

Ces conventions, qui ont été signées notamment par le secrétaire d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Hassan Saadi, le wali de la région Guelmim-Oued Noun, Mohamed Najem Abhay, la directrice générale de l’Agence nationale pour le développement des régions oasiennes et de l’arganier, Latifa Yaacoubi, et le gouverneur de la province d’Assa-Zag, Youssef Kheir, portent sur la création d’une “Maison de la tente” dans la commune d’Al Mahbès pour un budget de 7,5 millions de dirhams, la création d’un espace de l’artisanat, d’un centre de formation professionnelle aux métiers de l’artisanat dans la ville d’Assa, l’appui à la gestion de l’institut spécialisé dans l’artisanat à Guelmim et la mise en œuvre de projets de développement des communes de la province d’Assa-Zag (13 millions de dirhams).

M. Saadi a souligné, dans une déclaration à la presse, que le secteur de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire contribue au développement que connaissent les trois régions du sud du Royaume, ajoutant que ces conventions signées avec les établissements publics et les élus avec un investissement de plus de 36 millions de dirhams, permettront d’impulser le développement de cette région.

Il a également mis l’accent sur l’impact des projets de développement inaugurés et lancés dans la région d’Assa-Zag, dans le domaine de la réhabilitation urbaine et des infrastructures et qui sont à même de créer un véritable développement urbain.

Par la même occasion, une autre convention relative à la réhabilitation des commerces et à l’agrandissement de la mosquée dans la commune d’Al Mahbès a été signée pour un budget de 6 millions de dirhams.

La signature de ces conventions est intervenue en marge de l’ouverture de la 3ème édition du festival national de la Marche verte, organisée pendant trois jours par le conseil communal d’Al Mahbès sous le signe “Unité nationale : La consécration de la culture sahraouie hassani, un pilier de l’identité marocaine”, dans le cadre de la commémoration du 49ème anniversaire de la Marche verte.