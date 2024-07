Le site archéologique “Noul Lamta” à Guelmim, un patrimoine culturel, urbain et civilisationnel de grande valeur

vendredi, 12 juillet, 2024 à 10:08

Commune Asrir (province de Guelmim) – La région de Guelmim-Oued Noun regorge de sites et monuments de grande importance archéologique et ethnographique et de charge culturelle, urbaine et civilisationnelle.