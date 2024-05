Skhirat-Témara: Caravane médicale pluridisciplinaire au profit des élèves

mardi, 21 mai, 2024 à 17:44

Tamesna – Une caravane médicale pluridisciplinaire de soutien à la santé mentale et physique des élèves, a été organisée, mardi à Tamesna, coïncidant avec la célébration du 19e anniversaire de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), sous le thème “Les 1000 premiers jours de la vie : fondement de l’avenir de nos enfants”.

Il s’agit de la dernière étape du programme des caravanes médicales initiées dans le cadre d’une convention de partenariat signée en 2021 entre l’INDH à la Préfecture de Skhirat-Témara, la direction provinciale de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, et l’Organisation marocaine médecins sans frontières, couvrant les domaines de mesure et de correction optiques, le dépistage et les examens médicaux.

Lors de cette dernière étape, la caravane prévoit de réaliser des examens et des analyses médicales au profit des élèves, en commençant par une phase de diagnostic et de distribution de médicaments, suivie d’une seconde phase où les parents seront informés des résultats des analyses, en plus de la remise de lunettes médicales.

Plus de 5.000 élèves des établissements scolaires de la préfecture ont été ciblés à travers cette caravane ainsi que les autres campagnes médicales, dans le cadre de la convention, a indiqué, à cette occasion, la cheffe du service Impulsion du capital humain des générations montantes à la préfecture de Skhirate-Temara, Afnane Addi, estimant que l’objectif escompté a été dépassé.

Cette dernière étape de la campagne a mis l’accent sur les soins de santé des élèves, a précisé la responsable dans une déclaration à la MAP, précisant que plus de 200 élèves ont bénéficié de cette caravane organisée à l’école Abou Obeida Ibn Al Jarrah à Tamesna.

Pour sa part, le président de l’Organisation marocaine médecins sans frontières, Mouad Alami, a souligné l’importance de ces campagnes médicales et leurs impacts positifs sur la santé des élèves.

Dans ce sens, M. Alami a rappelé que cette campagne ciblait 30 écoles sur une période de trois ans, suivant un programme centré sur les soins de santé scolaires pour effectuer des examens médicaux aux élèves, se félicitant des résultats positifs de l’action des caravanes médicales dans la préfecture de Skhirat-Témara.

De son côté, Samira Derchoul, de la direction provinciale du ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, a noté que la direction accompagne ces caravanes médicales menées depuis trois ans au profit des populations rurales.

Le programme de l’INDH relatif à l’impulsion du développement humain des générations montantes vise, entre autres, à rapprocher les services de santé de cette catégorie dans les zones rurales.