Souss-Massa: Le Chef du gouvernement lance les activités de 32 établissements de santé dans la région

vendredi, 1 novembre, 2024 à 21:32

Agadir – Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a lancé, vendredi, les activités de 32 établissements de santé dans la région de Souss-Massa, en présence du ministre de la Santé et de la Protection sociale, du Wali de la région, gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida-Outanane, du président du Conseil de la région et du premier vice-président du Conseil communal d’Agadir.

Ce lancement concerne 29 centres de santé dont les travaux de réhabilitation et de mise à niveau ont été achevés, ainsi que deux espaces de santé pour les jeunes et un centre de rééducation et de réhabilitation à Agadir, indique un communiqué du département du Chef de gouvernement.

Dotés par le gouvernement de ressources humaines qualifiées et d’équipements médicaux de haute qualité, ces centres de santé visent à renforcer l’offre de soins dans les provinces de la région pour répondre à la demande croissante des plus de 1,66 million d’habitants de la région, explique la même source.

Elle précise que les établissements concernés incluent 10 centres de santé urbains et ruraux de premier et deuxième niveaux et 4 dispensaires ruraux dans la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, un centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires, deux centres de santé ruraux de deuxième niveau et deux dispensaires ruraux dans la province de Tiznit, ainsi que 8 centres de santé ruraux de premier niveau et deux dispensaires ruraux dans la province de Taroudant.

Concernant les deux espaces de santé pour les jeunes, situés dans les quartiers “Talborjt” et “Taddart” d’Agadir, ils visent à renforcer l’offre de soins destinée à la catégorie des jeunes entre 10 et 24 ans et à offrir des prestations médicales et infirmières, comprenant des consultations médicales générales et spécialisées en ophtalmologie, psychiatrie, chirurgie dentaire, dermatologie, entre autres.

Le Chef du gouvernement a enfin procédé au lancement d’un centre de rééducation et de réhabilitation, qui figure parmi les plus grands centres du pays dans cette spécialité. Il offre un environnement intégré et des équipements et dispositifs médicaux de pointe, qui permettent de répondre à la demande croissante en matière de rééducation et de réhabilitation fonctionnelle des sportifs et des personnes en situation de handicap, ce qui contribuera à améliorer la qualité de vie de ces catégories et renforcera le développement durable.

Lors de cette visite, M. Akhannouch a souligné que ces projets s’inscrivent dans le cadre du parachèvement de la politique gouvernementale relative à la mise à niveau de l’offre de soins dans toutes les régions du Royaume, conformément aux Hautes Directives Royales visant à opérer une réforme radicale dans le système national de la santé, en consécration des fondements de l’Etat social, conclut le communiqué.