Souss-Massa : l’offre de soins se renforce grâce au lancement des activités de plusieurs établissements de santé (M. Akhannouch)

vendredi, 1 novembre, 2024 à 23:55

Agadir – L’offre de soins s’est améliorée et s’est renforcée dans la région de Souss-Massa grâce au lancement, vendredi, des activités de plusieurs établissements de santé, a affirmé le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Dans une déclaration à la presse en marge du lancement des activités de 32 établissements de santé dans la région, M. Akhannouch a indiqué que ces projets s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’État social, en application des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et du parachèvement de la politique gouvernementale relative à la mise à niveau de l’offre de soins dans toutes les régions du Royaume.

Il a souligné, à cet égard, que ces projets qui couvrent l’ensemble du territoire de la région, revêtent une importance majeure pour les communautés locales, notant qu’il s’agit de deux espaces de santé pour les jeunes dans les quartiers «Talborjt» et «Taddart» d’Agadir, d’un centre de rééducation et de réhabilitation, ainsi que de 29 centres de santé dont les travaux de réhabilitation et de mise à niveau ont été achevés.

M. Akhannouch a relevé, dans ce sens, que la région dispose désormais de 100 centres de santé de nouvelle génération, qui s’inscrivent dans le cadre d’un programme visant à rapprocher les services de santé des citoyens et les placer au centre du processus de développement.

Il a, de même, rappelé que l’opération de mise à niveau a porté, jusqu’à présent, sur plus de 400 centres de santé, dans la perspective d’atteindre 1400 centres au niveau national.

Le lancement des activités des 32 établissements de santé dans la région de Souss-Massa s’est déroulé en présence du ministre de la Santé et de la Protection sociale, du Wali de la région, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, du président du Conseil de la région et du premier vice-président du Conseil communal d’Agadir.