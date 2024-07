Station de traitement des eaux de Bouregreg : visite de sensibilisation en faveur des enfants du centre de vacances “Bouznika plage”

jeudi, 18 juillet, 2024 à 10:22

Rabat – Une visite de sensibilisation à la station de traitement des eaux du Complexe Bouregreg relevant de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE) a été organisée, mercredi, au profit des enfants du centre national de vacances “Bouznika plage”.

Organisée par l’ONEE en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement dans le cadre de l’opération “B7ar Bla Plastic”, cette visite vise à sensibiliser et à encourager les enfants à préserver les ressources hydriques, à protéger les plages et leur environnement, et à lutter contre la pollution.

Elle a également pour but de faire connaitre les activités du laboratoire central et son rôle dans le suivi et le contrôle de la qualité des eaux, outre la sensibilisation des enfants aux efforts fournis par l’ONEE dans ce domaine.

Cette visite a été une occasion idoine pour informer le jeune public des étapes de traitement des eaux et des techniques utilisées afin d’en garantir la qualité et la sécurité, notamment à travers la visite du musée de l’Eau au siège de l’Office, la station de traitement des eaux, le Laboratoire Central de la Qualité des Eaux ainsi que la station de contrôle d’épuration du complexe.

A cette occasion, des explications ont été données aux enfants sur le contrôle de la qualité des eaux, les mécanismes de traitement, d’épuration, d’analyse microbiologique et physique des eaux, et sur le rôle des réservoirs dans la préservation des eaux.

Dans une déclaration à la MAP, Hamoucha El Boujnouni, Chef de service des Analyses Bactériologiques et Parasitologique à l’ONEE, a indiqué que cette visite s’inscrit dans le cadre des activités de prévention et de sensibilisation de l’Office au niveau national afin de mettre en avant le rôle de la Direction de contrôle de la qualité des eaux.

Et d’ajouter que cet événement vise aussi à sensibiliser cette catégorie d’enfants à l’importance de la protection des ressources hydriques, et à informer le jeune public concernant les mécanismes d’analyse des eaux, faites au niveau du laboratoire mobile de suivi des eaux.

Cette campagne, lancée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, s’inscrit dans le cadre de la 25ème saison du programme “Plages Propres”, qui concerne cette année 109 plages, dont 27 plages labellisées “Pavillon Bleu”, en plus de quatre ports de plaisance et, pour la première fois, un lac naturel.