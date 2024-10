Système éducatif: M. Benmoussa appelle l’enseignant à accompagner les mutations sociétales et le développement scientifique accéléré

samedi, 5 octobre, 2024 à 13:29

Rabat – Le rôle fondamental du corps enseignant au sein du système éducatif lui impose de s’adapter aux mutations sociétales et culturelles et au développement scientifique accéléré, a indiqué, samedi à Rabat, le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa.

L’objectif est de faire face aux défis et d’anticiper les changements liés au métier de l’enseignant, à même de développer les pratiques pédagogiques et d’approfondir leur impact sur les acquis des étudiants et étudiantes, a souligné M. Benmoussa dans un message de remerciements et d’estime adressé aux cadres du système éducatif, à l’occasion de la Journée mondiale des enseignants.

“Conformément aux Hautes Orientations Royales, en application du contenu de la feuille de route 2022-2026 et pour instaurer les jalons de la réforme du système éducatif selon une vision stratégique claire et une approche participative, nous saluons le rôle fondamental du corps enseignant et son dévouement pour le transfert de connaissances au service du progrès et de la prospérité du Royaume”, a dit le ministre.

Dans le but d’améliorer la productivité du système éducatif et de mettre en place un système garantissant les mêmes avantages pour l’ensemble du personnel du secteur, soumis aux mêmes devoirs et obligations, le gouvernement a consenti “un effort exceptionnel” dans le cadre du dialogue social, notamment en matière d’améliorations de leurs revenus, d’unification de leurs parcours professionnels et d’ouverture de nouvelles perspectives, tout en œuvrant au règlement des dossiers en suspens et à l’amélioration de l’attractivité du métier d’enseignant.

Le nouveau statut unifié des fonctionnaires du ministère en charge de l’Éducation nationale, a-t-il soutenu, appliqué à tous, constitue une étape importante dans le processus de valorisation et de motivation du personnel de ce secteur, conformément aux principes d’égalité, d’équité et de mérite, faisant remarquer les efforts déployés par son son Département pour sa mise en œuvre, à même de valoriser le rôle des enseignants et mettre en avant leurs compétences.

Le ministère, a-t-il dit, s’engage à mettre en œuvre une série d’initiatives, de programmes et de projets pour la transformation approfondie du rôle des enseignants, citant, dans ce sens, l’investissement dans la formation et la consolidation de l’attractivité de cette profession et ce à travers la restructuration des filières de formation de base et la révision et l’amélioration des programmes associés, outre l’amélioration de la formation continue eu regard de son impact sur le renouvellement et le perfectionnement des compétences professionnelles et le développement de pratiques des apprenants, hommes et femmes.

Par la même occasion, M. Benmoussa a rappelé les efforts de ces enseignants qui incarnent les valeurs de sacrifice, d’abnégation et de sens de responsabilité ayant marqué les générations montantes.

Le ministre a ainsi exprimé ses remerciements à l’ensemble des composantes du corps enseignant dans l’ensemble des régions du Royaume, et valorisé leurs efforts déployés en faveur de leurs élèves, tout en les appelant à poursuivre l’action pour atteindre les objectifs escomptés, à savoir l’édification d’une école publique de qualité pour tous qui répond aux aspirations de la société du défi et du développement, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.