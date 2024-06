Tan-Tan: Approbation de 25 projets de l’INDH pour 2024

lundi, 24 juin, 2024 à 23:51

Tan-Tan – Le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) de Tan-Tan a approuvé, lundi, 25 projets au titre de l’année 2024, pour un coût estimé à 8,124 millions de dirhams.

Le CPDH, réuni sous la présidence du gouverneur par intérim de la province de Tan-Tan, Amr Hamda, a adopté 8 propositions de projets dans le cadre du programme visant à réduire le déficit au niveau des infrastructures et des services de base dans les zones les moins équipées, pour une enveloppe budgétaire de l’ordre de 1,518 million de dirhams.

Ces projets concernent notamment l’aménagement de plusieurs puits et l’acquisition de réservoirs pour renforcer l’approvisionnement en eau potable au profit des populations et des éleveurs nomades.

Le Comité a également approuvé 8 projets dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité, d’une valeur de 945.360 dirhams, qui cibleront les enfants abandonnés, les enfants en situation de handicap ainsi que les femmes en situation difficile.

Concernant le programme d’Impulsion du capital humain pour les générations montantes, le CPDH a approuvé 9 projets d’un coût de 1.428.480 dirhams, qui concernent particulièrement la santé maternelle et infantile, la santé scolaire, le soutien scolaire et la lutte contre le décrochage scolaire.

Les membres du Comité ont, en outre, approuvé l’allocation d’un montant de 4,232 millions de dirhams pour soutenir l’entrepreneuriat des jeunes et l’économie sociale et solidaire.

M. Hamda a indiqué, à cette occasion, que cette réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de ce grand chantier royal, qui vise à orienter ses interventions vers la promotion du capital humain, en ciblant les générations montantes et les groupes vulnérables.

Il a ajouté que l’objectif de cette réunion est d’identifier les contraintes qui peuvent entraver une bonne mise en œuvre des projets et d’œuvrer pour leur trouver les solutions adéquates ainsi que de présenter les projets inscrits dans le cadre du plan d’action de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain pour l’année 2024.

M. Hamda a relevé que les projets proposés visent à améliorer les conditions de vie de la population à travers l’accès aux services sociaux de base, tels que le renforcement de l’approvisionnement en eau potable au profit de la population des zones rurales, la prise en charge des enfants handicapés, les enfants abandonnés et les femmes en situation difficile, en plus du soutien à la santé maternelle et infantile et la lutte contre l’abandon scolaire.