Tan-Tan: Commémoration du 68è anniversaire du lancement des opérations de l’armée de libération dans le sud

samedi, 23 novembre, 2024 à 17:23

Tan-Tan – Le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération a organisé, vendredi soir à Tan-Tan, un meeting pour la commémoration du 68ème anniversaire du lancement des premières opérations de l’armée de libération dans le sud du Royaume.

Dans un discours prononcé à cette occasion, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustafa El Ktiri a indiqué que cet anniversaire est une étape historique importante dans le processus de la lutte nationale pour la liberté, l’indépendance et l’intégrité territoire et un évènement qui témoigne des liens forts qui unissent le peuple marocain au glorieux trône alaouite.

M. El Ktiri a souligné que cet anniversaire est l’occasion de rappeler le contexte historique de cet événement national important, de comprendre ses dimensions et sa signification, d’en tirer les enseignements nécessaires et de mettre en exergue la lutte héroïque menée par les populations des provinces du Sud dans l’épopée du trône et du peuple et leurs positions historiques suite au retour d’exil de feu SM Mohammed V et de l’illustre famille royale.

Il a ajouté que cet anniversaire reflète les sacrifices des populations courageuses de ces régions pour la défense des valeurs religieuses et des constantes nationales contre les ambitions expansionnistes de l’occupation étrangère, ajoutant que les populations de ces régions ont participé avec enthousiasme et patriotisme à tous les combats lancés par le héros de la libération, de l’indépendance et de l’unité, feu SM Mohammed V, depuis son retour d’exil.

Parmi ces épopées, a-t-il dit, figurent les batailles contre les forces coloniales françaises dans les régions d’Oum Al Achar, Mergala, Laaouinate, Lamsid et Dcheira, jusqu’à la récupération de Tarfaya en 1958, grâce à la forte détermination, à la volonté solide, à la foi inébranlable et à la symbiose entre le peuple et le trône.

Ce meeting, qui s’est déroulé en présence du secrétaire général de la province de Tan-Tan, Ali Bouksseim, a été marqué par l’hommage rendu à un groupe d’anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération et la distribution d’aides financières, d’un montant total de plus de 356.000 dirhams, à d’anciens résistants et à leurs veuves.