Tanger-Assilah: Fort engagement de l’INDH pour la promotion de l’enseignement préscolaire

lundi, 30 septembre, 2024 à 12:17

Tanger – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a donné une forte impulsion à l’enseignement préscolaire et sa généralisation au niveau de la préfecture de Tanger-Assilah.

Ces efforts se sont matérialisés à travers la réalisation de plusieurs projets, notamment la création d’unités préscolaires dans toutes les communes relevant de la préfecture, en vue de faciliter l’accès des enfants à l’éducation préscolaire.

L’engagement de l’INDH en faveur du préscolaire, dans le cadre de sa 3è phase, a ainsi permis la création de 29 unités du préscolaire dans la préfecture Tanger-Assilah durant la période 2019-2023, comprenant au total 44 salles de classe.

Selon les chiffres de la la Division de l’action sociale (DAS) de la préfecture de Tanger-Assilah, ces unités préscolaires accueillent, au titre de la rentrée scolaire 2024-2025, quelque 296 enfants inscrits en moyenne section, dont 135 filles et 161 garçons, ainsi que 493 enfants en grande section, dont 230 filles et 263 garçons.

Parmi ces unités du préscolaire figure celle d’El Menbar, située dans la commune rurale Aouama, qui comprend deux salles de classe chacune avec une capacité d’accueil de 25 enfants.

Dans une déclaration à la MAP, Meriem Gharnati, responsable à la DAS de la préfecture de Tanger-Assilah, a indiqué que cette unité est l’une des 29 unités d’enseignement préscolaire construites et équipées par l’INDH au niveau de la préfecture, et ce dans le cadre de son programme “Impulsion du capital humain des générations montantes”.

Cette unité, ouverte en septembre 2023, a nécessité une enveloppe budgétaire d’environ 650.000 dirhams, dont 50.000 dirhams alloués à l’équipement, mobilisée par l’INDH, a-t-elle ajouté, faisant savoir que l’ensemble des unités du préscolaire ont été réalisées dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS), qui assure la gestion de ces établissements.

Pour sa part, la responsable de la FMPS à la préfecture de Tanger-Assilah, Hanae Mansour, a relevé que conformément à la convention de partenariat liant la Fondation et l’INDH, un total de 29 unités du préscolaire ont été créées, notant que la FMPS veille à uniformiser le modèle pédagogique mis en place dans l’ensemble de ces unités.

La FMPS veille également à la sélection et à la formation d’éducatrices issues des communes concernées, tout en garantissant les outils didactiques nécessaires et la mallette pédagogique de préscolaire, a noté Mme Mansour.

Quant à Yousra Fettouh, éducatrice à l’unité El Menbar du préscolaire, elle a fait savoir que sa formation avec la FMPS, qui a duré 950 heures, lui a permis d’acquérir les compétences nécessaires pour dispenser un enseignement préscolaire de qualité.

Elle a, dans ce sens, relevé que les enfants, âgés entre 4 et 6 ans, bénéficient d’activités éducatives et ludiques en groupe, leur permettant de développer leurs capacités de socialisation.

Convaincue de l’importance de l’enseignement préscolaire en tant qu’étape indispensable pour assurer la réussite scolaire des apprentis, l’INDH a fait du soutien à cet enseignement un axe prioritaire dans sa troisième phase, en particulier dans le milieu rural.

En plus de lutter contre la déperdition scolaire, ces unités préscolaires contribuent, de manière significative, à l’édification de la personnalité des enfants et le renforcement de leurs acquis sur les plans cognitif, éducatif et pédagogique.