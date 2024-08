Tanger : Clôture du tournoi de futsal et de basketball féminin réunissant les enfants maqdessis et marocains

jeudi, 15 août, 2024 à 12:04

Tanger – Le tournoi “Yacoub Al-Mansour Almohade” de basketball féminin et de futsal réunissant des enfants marocains et palestiniens s’est clôturé, mercredi à la salle couverte “Ziaten” à Tanger, après trois jours de compétition.

Ce tournoi, qui s’inscrit dans le cadre des activités de la 15e édition du camp d’été organisé pour les enfants maqdessis, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a permis aux enfants palestiniens et marocains de renforcer leurs liens, et d’apprendre les valeurs de discipline, d’effort, de générosité, et de fair-play.

Organisé par l’Académie régionale de l’éducation et de formation de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (AREF-TTA) et la Direction régionale de la jeunesse, ce tournoi ambitionne de renforcer les liens d’amitié entre les enfants du Maroc et de la Palestine, tout en mettant en avant l’importance du sport et sa contribution au développement de la personnalité de l’enfant.

Lors de ce tournoi, deux équipes de basketball féminin, l’une d’Al Qods et l’autre du Maroc, se sont affrontées avec la victoire de l’équipe palestinienne, tandis que du côté du futsal, 6 équipes (3 du Maroc et 3 d’Al Qods) ont concouru, la victoire ayant été remportée par une équipe palestinienne aux tirs aux buts.

Une cérémonie de clôture a été organisée à la fin du tournoi, en présence de l’ambassadeur de Palestine au Maroc, Jamal Choubki, du directeur par intérim de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salim Echarkaoui, de représentants de la Wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de l’AREF-TTA, du ministère de la culture, de la jeunesse et de la communication, aux côtés de personnalités issues du monde associatif. Cette cérémonie a été marquée par une remise des prix aux gagnants, suivie de spectacles présentés par des enfants marocains et palestiniens.

Dans une déclaration à la presse, M. Choubki a relevé que le camp d’été des enfants maqdessis, ainsi que les activités proposées, témoignent de la grande affection que porte le Royaume à ses frères palestiniens, ainsi que de son engagement pour leur rendre hommage et les accueillir chaleureusement, exprimant dans ce sens sa gratitude envers SM le Roi Mohammed VI pour l’aide constante apportée au peuple palestinien.

De son côté, M. Echarkaoui a souligné que les diverses activités éducatives, sportives et culturelles tenues dans le cadre de cette 15ème édition du camp d’été pour les enfants maqdessis visent à leur apporter joie et bonheur, ainsi qu’à leur offrir un sentiment de sécurité et d’espoir, tout en renforçant les liens fraternels entre les enfants marocains et palestiniens.

Les activités du camp, qui se poursuivent jusqu’au 25 août, comprennent également des excursions éducatives à Casablanca, Rabat, Tanger, Tétouan et Chefchaouen, ainsi que des compétitions, des loisirs, et des rencontres avec des enfants marocains dans leurs camps d’été situés à la forêt diplomatique de Tanger.

Le programme des écoles d’été de cette année, qui réunit près de 4000 enfants maqdessis, se concentre sur les jeux et les loisirs, avec des sessions de soutien psychologique, de sensibilisation et d’éducation aux dangers à travers des exercices de simulation de premiers secours et des opérations de sauvetage, encadrés par des formateurs professionnels.