Tanger: Journée d’étude pour examiner les moyens de rationalisation de l’utilisation de l’eau dans les unités industrielles

samedi, 21 septembre, 2024 à 17:28

Tanger – La Chambre de commerce, de l’industrie et des services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA) a organisé, samedi, une journée d’étude centrée sur l’examen des moyens de rationalisation de l’utilisation de l’eau dans les unités industrielles, en présence de responsables, d’experts et d’élus.

Les participants à cette rencontre, placée sous le thème “Moins d’eau, plus d’efficacité… Vers des industries durables”, ont relevé que la préservation de l’eau, en tant que ressource naturelle essentielle à la vie, est une responsabilité collective qui incombe tant aux individus qu’aux institutions.

En raison des changements climatiques et de la hausse de la demande en ressources hydriques, “la rationalisation de l’utilisation de l’eau dans les unités industrielles s’impose comme nécessité pour assurer la durabilité environnementale”, ont-ils souligné, rappelant les Hautes Instructions Royales appelant à prendre au sérieux la problématique de l’eau dans toutes ses dimensions, ainsi que les politiques mondiales de rationalisation de la consommation d’eau et de sa préservation face aux défis environnementaux, économiques et à la rareté croissante des ressources hydriques.

Dans une déclaration à la MAP, le vice-président de la CCIS-TTA, El Houssein Ben Tayeb, a précisé que le Royaume fait face aujourd’hui à une baisse des précipitations, notant que cette situation impose aux citoyens, aux institutions publiques et aux acteurs économiques d’assumer la responsabilité commune de garantir une utilisation durable de cette ressource vitale et cruciale.

M. Ben Tayeb a également souligné l’importance de l’eau pour les activités économiques et sociales, précisant que sa durabilité dépend d’une gestion rationnelle et de la prévention du gaspillage de cette ressource. Il a, dans ce sens, appelé à sensibiliser les industriels sur le sujet et à leur proposer des solutions contre le gaspillage, à l’instar du recyclage des eaux.

De son côté, la vice-présidente de la Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Electromécaniques (FIMME), Chaibia Balbzioui Alaoui, a relevé que la rationalisation de l’utilisation de l’eau dans les unités industrielles est l’un des principaux défis auxquels est confrontée l’industrie moderne, dans un contexte de changements climatiques et de pénurie des ressources en eau, ajoutant que le succès des industries durables repose en grande partie sur leur capacité à adopter des pratiques responsables dans l’utilisation de l’eau, un élément clé dans de nombreux processus industriels.

Pour sa part, l’universitaire et chercheur dans le domaine des ressources hydriques, Zinelabidine El Houssaini, a souligné l’importance de l’engagement du secteur du commerce, de l’industrie et des services dans la gestion de la crise du stress hydrique, en sensibilisant et en éduquant les hommes d’affaires et les acteurs économiques à la nécessité de rationaliser l’utilisation des ressources en eau, sur la base du principe “moins d’eau pour plus de développement”.

“La maîtrise des ressources hydriques garantira le renforcement des bases du développement et des activités économiques et industrielles, sans quoi aucune politique économique responsable ne peut être viable”, a-t-il poursuivi, ajoutant que les industriels occupent une position centrale dans la gestion de la crise de l’eau actuelle, étant les principaux concernés par la rationalisation de cette ressource naturelle, essentielle au socle économique, politique et social.

Et de conclure que “la maîtrise de la consommation des ressources en eau bénéficie à la fois au consommateur et à la société”.