Tanger: Journée portes ouvertes sur les pratiques agricoles durables et innovantes

jeudi, 21 novembre, 2024 à 17:26

Tanger- Le Centre régional de la recherche agronomique (CRRA) de Tanger a organisé, jeudi, une journée portes ouvertes, sous le thème “Pratiques agricoles durables et innovantes”, en présence d’un parterre d’experts, de chercheurs et d’acteurs du domaine agricole.

Cet événement vise à informer les partenaires de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), les professionnels et les acteurs clés du domaine de développement agricole sur ses programmes de recherche et partager les résultats pratiques transférables aux agriculteurs.

Lors de cette journée, le CRRA a mis l’accent sur les dernières avancées en termes de nutrition et de reproduction animales, d’optimisation de la conduite des cultures, de préservation des ressources naturelles et de valorisation des produits.

S’exprimant à cette occasion, le directeur de l’INRA, Faouzi Bekkaou, a souligné que cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de journées portes ouvertes organisées aux centres régionaux de l’Institut à l’échelle nationale, à l’instar de celles tenues à Settat, Béni Mellal et à Kénitra, précisant que l’objectif de ces journées est de mettre en lumière les programmes de recherche de l’Institut et les technologies qu’il a développées, en vue de contribuer à la résilience et à la promotion de la compétitivité de l’agriculture régionale.

Le responsable a affirmé que l’Institut accompagne le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts dans l’implémentation de la stratégie “Génération Green 2020-2030”, qui propose d’atteindre plusieurs objectifs, notamment l’amélioration durable de la productivité et de la qualité des produits agricoles, l’implémentation de l’agriculture digitale et l’amélioration de la santé des sols, entre autres, relevant que le CRRA travaille sur plusieurs de ces aspects, tels que le semi-direct (une méthode visant à améliorer la santé du sol et implémenter l’agriculture de conservation), la production animale, les fruits rouges et l’arboriculture fruitière.

Pour sa part, le directeur régional de l’agriculture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Aziz Bellouti, a indiqué que cette rencontre se veut l’occasion de partager les résultats des recherches réalisées par l’Institut et les initiatives qu’il a menées, à même de contribuer au développement de la production agricole aux niveaux national et régional, soulignant que la recherche agronomique est devenue l’un des piliers essentiels de la souveraineté alimentaire, notamment dans le contexte actuel marqué par la raréfaction de pluies liée au réchauffement climatique et à la surexploitation des nappes phréatiques.

Il a, à cet égard, affirmé que l’amélioration de la productivité agricole est étroitement liée au développement de la recherche agronomique, appelant, dans ce sens, l’INRA à continuer à développer de nouvelles pratiques agricoles durables et innovantes et à renforcer ses actions en vue de garantir la souveraineté alimentaire et de favoriser la neutralité carbone de l’agriculture marocaine.

De son côté, le président de la chambre d’agriculture de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abdesslam Biari, a relevé que cette journée se veut une opportunité pour présenter les programmes de recherche développées par l’INRA et mettre à la disposition des agriculteurs des résultats pratiques à même d’améliorer leur production, affirmant la volonté de la chambre de coopérer avec l’Institut pour contribuer au développement agricole de la région.

La cérémonie d’ouverture de cette journée a été marquée par des présentations sur la situation du secteur agricole dans la région du Nord, la déclinaison régionale de la stratégie Génération Green et les projets réalisés par le CRRA de Tanger, et la distribution de fiches techniques sur les méthodes qui peuvent être utilisées par les agricultures dans plusieurs filières, notamment la culture du fraisier, du figuier de barbarie et du triticale.

Cette journée est ponctuée également par une visite aux stands thématiques mis en en place à la station expérimentale de Boukhalef, à savoir ceux dédiés à la production animale, aux fruits rouges, à l’arboriculture fruitière, à la valorisation de la production agricole, au semis direct des céréales et légumineuses et aux techniques nucléaires en agriculture.

Cette visite se veut l’occasion pour les participants de prendre connaissance des technologies développées par l’INRA en lien avec ces thématiques.

Il est à noter que le CRRA de Tanger est structuré en trois unités de recherche et dispose de stations de recherche à Tanger, Larache et à Beni Boufrah dans la province d’Al Hoceima. Il compte une importante infrastructure de recherche avec 10 laboratoires disciplinaires, une unité d’ionisation au Cobalt 60, des bâtiments d’élevage et une unité de valorisation du lait.

Avec sept projets de recherche, qui concernent l’arboriculture-viticulture, les fruits rouges, les viandes rouges, les produits de terroir, l’agriculture digitale et le transfert des innovations, le CRRA de Tanger met en oeuvre l’axe Qualité innovation et Green-tech du plan agricole de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.