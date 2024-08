Tanger: Les enfants maqdessis à la découverte de l’histoire d’Ibn Battouta

vendredi, 16 août, 2024 à 18:25

Tanger – Les enfants maqdessis, participant à la 15è édition du camp d’été organisé par l’Agence Bayt Mal Al Qods, ont pu découvrir, vendredi à Tanger, la belle épopée de l’aventurier et explorateur marocain, Ibn Battouta.

Organisée en partenariat avec le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication, cette visite, qui s’inscrit dans le cadre des activités de la 15e édition du camp d’été organisé pour les enfants maqdessis, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, a été l’occasion pour les enfants de la ville sainte de visiter l’espace d’exposition consacré à la mémoire d’Ibn Battouta, où ils ont découvert l’odyssée de l’explorateur qui l’a mené du Maroc à l’Asie de l’est, en passant par diverses régions du monde.

Les enfants maqdessis ont également profité d’une balade au cœur de la médina de Tanger, en passant par l’espace culturel Riad Sultan, le Musée d’Art Contemporain, Bab El Bahr, la Tour Dar El Baroud, l’Hôtel Dar Debbagh, et d’autres lieux emblématiques de la ville de Tanger.

Les activités du camp, qui se poursuivent jusqu’au 25 août, comprennent également des excursions éducatives dans d’autres villes du Royaume, ainsi que des compétitions, des loisirs, et des rencontres avec des enfants marocains dans leurs camps d’été situés à la forêt diplomatique de Tanger.

Le programme des écoles d’été de cette année, qui réunit près de 4000 enfants maqdessis, se concentre sur les jeux et les loisirs, avec des sessions de soutien psychologique, de sensibilisation et d’éducation aux dangers à travers des exercices de simulation de premiers secours et des opérations de sauvetage, encadrés par des formateurs professionnels.