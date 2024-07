Tanger: Mise en lumière de la renaissance de développement sous le règne de SM le Roi Mohammed VI

mardi, 30 juillet, 2024 à 16:46

Tanger – Les intervenants à une conférence, organisée lundi par la commune de Tanger, sous le thème “Bilan des réalisations royales”, ont mis en exergue la renaissance de développement globale que connait le Maroc, sous le règne de SM le Roi Mohammed VI.

Lors de cette rencontre, organisée à l’occasion du 25è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, les participants ont affirmé que la Fête du Trône est une occasion renouvelée pour magnifier la forte symbiose entre les Marocains et le glorieux Trône Alaouite, et de s’arrêter sur les différentes étapes du processus de développement et de prospérité qu’a connu le Royaume au cours des dernières années, tout en aspirant à un avenir radieux sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, vers davantage de progrès et de prospérité.

A cet égard, la vice-présidente de la commune de Tanger en charge du secteur de la culture, Nafissa Alami, a souligné que cette conférence est une occasion pour mettre en lumière la renaissance économique, sociale et politique qu’a connue le Royaume, constamment guidée par la vision clairvoyante de SM le Roi, avec sagesse, habileté et pertinence”.

Mme Alami a, en outre, noté que le programme “Tanger-Métropole” constitue aujourd’hui un modèle en matière du niveau de développement atteint par la ville de Tanger, grâce à la volonté de SM le Roi de faire de la ville du Détroit un véritable phare en matière de développement territorial en général, tout en la dotant des infrastructures nécessaires pour jouer son rôle de porte d’entrée vers l’Afrique.

De son côté, Soufiane Masrar, professeur d’enseignement supérieur à la faculté de droit de Tanger, a mis l’accent sur la modernisation du dispositif législatif et institutionnel sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, évoquant, dans ce sens, les réformes institutionnelles, notamment la constitution de 2011, les législations sociales comme le Code de la famille, le Code du travail et les lois contre la violence faite aux femmes et celles relatives à la protection de l’enfance, ainsi que le droit des affaires, pour attirer davantage d’investissements étrangers et réaliser le développement économique et social escompté.

Pour sa part, le président du Centre marocain des études stratégiques et des relations internationales, Mohssine Nadoui, a souligné l’importance de la diplomatie royale “agissante” dans les relations internationales et la politique étrangère du Royaume, ainsi que ses principes et fondements, passant en revue les caractéristiques principales de cette politique, sous le règne de SM le Roi, tant au niveau du monde arabe et africain, qu’à l’international, ce qui a conféré au Maroc le respect et une position de choix parmi les nations.

Il a, à cet égard, fait savoir que le Royaume, en plus de renforcer ses relations avec ses partenaires traditionnels, a adopté une approche de diversification de ses partenariats internationaux, ce qui lui a permis d’occuper une place de choix à l’échelle régionale et internationale, mettant en lumière le retour majestueux du Royaume à l’Union africaine, les visites royales dans ces pays marquées par la signature de plusieurs accords, ainsi que la reconnaissance par plusieurs pays africains de la marocanité du Sahara et l’ouverture de nombreux consulats dans les provinces du sud du Royaume.

Quant à Mustapha Aziz, professeur de sciences politiques et chercheur en questions géostratégiques, il a évoqué les projets économiques d’envergure lancés au Maroc, tels que le port Tanger Med et le port atlantique de Dakhla, les infrastructures routières et ferroviaires, y compris le train à grande vitesse (TGV), ainsi que la promotion des grandes, petites et moyennes entreprises marocaines.

Dans une déclaration à la MAP, M. Aziz a indiqué que les réalisations remarquables du Maroc sur les plans économique, social et culturel, le rendent plus fort pour relever les défis futurs, notamment ceux liés à l’eau et à la souveraineté hydrique du Royaume.

Il est à noter que le programme des activités organisées par la commune pour célébrer la Fête du Trône, qui se poursuivra jusqu’au 1er août, comprend des événements artistiques, culturels et éducatifs.