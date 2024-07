Tanger: Ouverture de la 15è édition de l’Université d’été en faveur des jeunes MRE

mardi, 9 juillet, 2024 à 12:27

Tanger – La 15è édition de l’Université d’été en faveur des jeunes Marocains résidant à l’étranger (MRE) s’est ouverte, lundi à Tanger.

Organisée par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger-Département des MRE-, cette université, qui se tient jusqu’au 14 juillet, constitue une opportunité idoine pour les jeunes participants de s’approcher davantage des chantiers stratégiques lancés au Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, et de découvrir les potentialités culturelles, économiques et touristiques dont regorge le pays.

Intervenant à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que “les Marocains du monde entretiennent un lien profond avec leur mère patrie, quel que soit leur pays de résidence”, expliquant que “la gestion de ce lien varie d’une personne à l’autre, mais l’appartenance au Maroc fait partie intégrante de l’identité et de la personnalité des Marocains du monde, peu importe la durée de leur séjour dans les pays d’accueil”.

“Les Marocains du monde sont appelés à tirer profit de cette appartenance et à la renforcer, à travers une bonne exploitation de ses différentes formes, que ce soit via le travail associatif, l’investissement ou la contribution au rayonnement culturel et sportif du pays”, a-t-il fait savoir, soulignant qu'”il existe de nombreuses opportunités au profit de la jeune génération de Marocains du monde, et qu’il est essentiel de les exploiter correctement, afin que le Maroc puisse bénéficier des compétences établies à l’étranger”.

M. Bensaid a, en outre, affirmé que “les secteurs gouvernementaux sont tenus d’œuvrer pour le renforcement de la communication permanente avec les jeunes et les compétences marocaines établies à l’étranger, et de veiller à lancer des programmes qui leur sont dédiés et à ce qu’ils bénéficient de tous les programmes sectoriels”.

De son côté, le président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), Driss El Yazami, a abordé l’histoire de l’émigration des Marocains à l’étranger et son impact, soulignant qu”après une première phase où l’émigration était principalement concentrée sur la France et l’Europe en général, nous assistons ces dernières années à une mondialisation de cette émigration”.

Il a, par ailleurs, noté que la moitié des MRE sont des femmes et qu’un migrant sur six est titulaire d’un diplôme universitaire de haut niveau (Bac +6), relevant qu'”il existe actuellement des compétences marocaines dans tous les secteurs et que nous devons nous battre pour en tirer pleinement profit, afin de réaliser le développement souhaité”.

“Le Maroc se distingue par la mise en place d’une politique spécifique en faveur des migrants”, a-t-il enchainé, faisant savoir que la Constitution marocaine consacre quatre articles aux MRE, qui ont la capacité de s’intégrer facilement dans les sociétés des pays d’accueil, tout en conservant des liens solides avec leur mère patrie.

Quant au secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi, il a traité de “la culture du dialogue à l’ère de la dynamique numérique mondiale”, soulignant l’impact significatif de la technologie sur la vie humaine, puisqu’elle promeut le bien-être et facilite la gestion efficace du temps et de l’effort, malgré ses nombreux risques.

Il a appelé les jeunes MRE à adopter une vision claire, un esprit d’initiative, à bien communiquer et interagir, à comprendre les émotions et à faire preuve de clarté intellectuelle, tout en gérant les traumatismes du passé pour faire face à l’orientation vers l’extrémisme qui menace les jeunes d’aujourd’hui, insistant sur l’importance de l’intégration des jeunes dans les sociétés d’accueil et de l’adoption d’un esprit d’ouverture et de dialogue.

Dans une déclaration à la presse, le secrétaire général du département des Marocains résidant à l’étranger, Ismail Lamghari, a relevé que cette université d’été, qui s’inscrit dans le cadre de l’opération “Marhaba 2024”, connaît la participation d’environ 300 jeunes âgés de 18 à 25 ans, issus de 31 pays et inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur, notant que ce programme est porteur d’une dimension identitaire et vise à renforcer les liens entre les générations montantes des MRE et leur mère patrie.

Au programme de cet événement figurent des conférences sous les thèmes “Les attributions de la Fondation Mohammed V pour la solidarité”, “Les opportunités de développement au Maroc”, “Développement de la façade atlantique du Sahara marocain: une initiative royale pour un continent africain intégré et prospère”, “Les villes des métiers et des compétences” et “Coupe du Monde 2030: nouvelles opportunités de développement et le rayonnement international du Maroc”, ainsi que des visites à plusieurs chantiers de développement lancés à Tanger.