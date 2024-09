Tanger-Assilah: Forte mobilisation pour la réussite de l’opération de recensement

lundi, 2 septembre, 2024 à 14:24

Tanger – L’opération de collecte des données dans le cadre du 7è Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2024) se déroule dans de bonnes conditions au niveau de la préfecture de Tanger-Assilah, à l’instar des autres préfectures et provinces de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, grâce à la forte mobilisation des équipes du recensement et à l’engagement actif des citoyens.

A Tanger, les équipes chargées de cette opération, sous la supervision de la Direction régionale du Haut-Commissariat au Plan (HCP), sont mobilisées, jusqu’au 30 septembre, pour réussir ce recensement, réalisé en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et en conformité avec les recommandations de la Commission statistique des Nations Unies, et qui permettra de fournir une image réelle de la population et de l’habitat.

La MAP a constaté de près la mobilisation active des équipes du recensement (enquêteurs, contrôleurs et superviseurs communaux) et l’interaction positive des ménages, condition essentielle pour assurer la réussite de cette opération à portée stratégique.

La collecte des données auprès des ménages a été précédée par une opération de reconnaissance du terrain et de mise à jour cartographique pour les zones de recensement (30-31 août).

Au quartier de Laouama El Gharbia, l’atmosphère dynamique était palpable, alors que les enquêteurs, munis de leurs tablettes et de leurs badges officiels, sillonnaient les différentes ruelles pour collecter les données essentielles auprès des ménages.

Dans une déclaration à la MAP, la superviseuse provinciale du RGPH dans la préfecture de Tanger-Assilah, Manal Ouatiq, a souligné que plus de 6.130 personnes (enquêteurs, contrôleurs et superviseurs communaux) sont mobilisées pour contribuer au succès du RGPH-2024 dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dont 2.318 participants au niveau de la préfecture de Tanger-Assilah, notant que l’opération se déroule dans de bonnes conditions et les équipes sont bien accueillies par les citoyens, qui sont conscients de l’importance de cette opération d’envergure nationale.

Elle a, à cet égard, précisé que plus 760 véhicules ont été déployés dans la région du Nord, dont 150 au niveau de la préfecture de Tanger-Assilah, pour faciliter l’accès des équipes du recensement à leurs zones d’intervention, notamment en milieu rural et dans les zones périphériques, en vue de couvrir l’ensemble du territoire de la région.

Pour sa part, Salaheddine Tssouli, contrôleur-formateur au niveau de la préfecture, a mis l’accent sur l’importance de la phase préparatoire relative à la formation des superviseurs, contrôleurs et enquêteurs, sous la supervision de la direction régionale du HCP, en vue d’assurer le bon déroulement de l’opération de collecte des données auprès des ménages, faisant savoir que les deux jours (30 et 31 août) ont été dédiés à la reconnaissance du terrain.

“Cette étape a été essentielle puisqu’elle a permis aux équipes de se familiariser avec leurs zones d’intervention et d’actualiser les données topographiques avant le lancement officiel de la collecte des données”, a-t-il relevé, soulignant que les familles ont bien accueilli cette opération et ont répondu avec enthousiasme aux différentes questions des enquêteurs.

De son côté, Hafsa Adim, enquêtrice dans la préfecture de Tanger-Assilah, a affirmé que l’opération se déroule en toute fluidité, grâce à la coordination étroite entre toutes les composantes des équipes chargées de cette opération et à l’engagement actif des ménages, étant conscients de l’importance de cette opération nationale, qui permettra la collecte de données fiables, en respectant la confidentialité des informations collectées.

Quant aux citoyens, l’accueil semble être positif et enthousiaste. Sbai Ilham, résidente au quartier Laouama El Gharbia, a exprimé ses remerciements “aux équipes du recensement qui lui ont expliqué l’importance de cette opération nationale, qui permettra de connaître les caractéristiques démographiques, sociales et économiques de l’ensemble de la population”, saluant leur engagement et leur professionnalisme.

Il est à noter que les résultats qui découleront de ce recensement permettront d’affiner les politiques publiques, d’orienter les investissements et de répondre aux besoins spécifiques de chaque région.