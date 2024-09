Taounate: La DGSN lance une vaste campagne de renouvellement des CNIE dans les zones reculées

mardi, 24 septembre, 2024 à 22:07

Ghafsai (province de Taounate) – La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a lancé, lundi, une vaste campagne de renouvellement de la Carte Nationale d’Identité Electronique (CNIE) au profit des habitants des zones et villages reculés des provinces de Taounate, Taza et Al Hoceima, dont les petits cultivateurs de cannabis bénéficiaires de la Grâce Royale à l’occasion de l’anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple.

A l’occasion de cette campagne, qui se poursuivra jusqu’au 07 novembre prochain, la DGSN a dépêché un groupe d’unités mobiles d’enregistrement des données identitaires, composé de véhicules mobiles pour la délivrance et le renouvellement des CNIE, dans plusieurs villages et communes montagneuses situées dans les provinces de Taza, Taounate et Al Hoceima.

Ces unités mobiles d’enregistrement biométrique accueillent les citoyens sur place, préparent et renouvellent leurs CNIE, en vue de les leur remettre lors de visites ultérieures, leur évitant les désagréments du déplacement depuis ces zones lointaines et leur permettant d’accéder à ces prestations de la DGSN dans les meilleures conditions.

Dans ce sens, les unités mobiles de la DGSN ont effectué une escale de deux jours à Ghafsai, dans la province de Taounate, où elles accueillent depuis lundi des dizaines d’habitant qui affluent en nombre, munis des documents nécessaires, au siège du Pachalik afin de renouveler leurs cartes d’identité nationale.

Parmi les personnes ciblées par cette opération d’envergure, on retrouve plusieurs bénéficiaires de la récente Grâce Royale que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder, à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, à des personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis.

Mohamed El Ajji, originaire d’Ain Berda, qui a bénéficié de la Grâce Royale, n’a pas caché sa satisfaction devant cette initiative qui lui permet de refaire sa paperasse sans se préoccuper de déplacements souvent pénibles.

Dans une déclaration à la MAP, il a tenu à remercier SM le Roi pour la Haute Sollicitude dont le Souverain entoure la population de cette région, exprimant également sa gratitude aux autorités locales et aux éléments de la DGSN pour cette initiative salvatrice et louable.

A l’instar de M. El Ajji, ils étaient plusieurs cultivateurs de cannabis récemment graciés qui ont enfin la possibilité de refaire leurs CNIE afin de retrouver la vie publique et bénéficier, le cas échéant, des nombreuses aides sociales offertes par l’Etat aux personnes dans le besoin.

“La DGSN a prévu pour cette mission un programme intégré à dimension humanitaire et sociale, qui comprend des escales dans des dizaines de douars et de communes montagneuses, dans le but de faciliter l’accès aux services de base liés à la délivrance et au renouvellement de la carte d’identité nationale”, a indiqué à la MAP le Commissaire de Police Principal Hassan Fathi, Chef de la Cellule Régionale de Communication à la Sûreté Régionale de Taza.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’optimisation des services de sûreté associés à la carte d’identité nationale et de la politique de proximité de la DSGN, en faveur des citoyens, d’autant plus que la nouvelle génération de CNIE est la principale porte d’accès pour de nombreux services numériques fournis par le système d’identité numérique, a-t-il fait remarquer.

“Cette campagne vise aussi à aider les petits cultivateurs ayant récemment bénéficié de la Grâce Royale et qui pourront désormais, grâce à leurs CNIE, intégrer dans de conditions normales la vie publique à l’instar de l’ensemble des citoyens”, souligné M. Fathi.

A cette occasion, des bénéficiaires de cette opération ont été unanimes à exprimer leur gratitude à la DGSN pour cette opération qui leur a permis d’obtenir leurs cartes d’identité nationale dans le cadre de l’approche de proximité prônée par SM le Roi depuis Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres.