Taounate : Grande joie des bénéficiaires de la Grâce Royale accordée aux personnes condamnées dans des affaires liées à la culture du cannabis

mardi, 20 août, 2024 à 14:31

Ain Aicha (Province de Taounate) – Les détenus, qui ont bénéficié de la Grâce accordée par SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, à des personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, ont exprimé leur profonde reconnaissance au Souverain pour ce geste de grande humanité, se disant mobilisés à intégrer la nouvelle stratégie adoptée par le Royaume suite à la création de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis.

Dans des déclarations à la MAP à leur sortie de la prison locale de Ain Aicha (province de Taounate), ils ont également souhaité santé et longue vie à Sa Majesté le Roi pour cette initiative magnanime et rendu hommage aux nombreuses actions entreprises par le Souverain pour assurer le progrès et la prospérité de Son peuple.

“Vive Sa Majesté le Roi, que Dieu Le protège pour Sa famille et pour le peuple marocain !”, ont-ils clamé, exprimant leur vive joie de pouvoir retrouver les leurs et reprendre leurs activités agricoles dans un cadre légal après l’adoption de la nouvelle politique sur la culture du cannabis.

Le ministère de la Justice avait annoncé, lundi, qu’à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder Sa grâce à 4.831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, remplissant les conditions requises pour bénéficier de la Grâce.

Outre ses aspects humains, cette Haute Sollicitude Royale permettra aux bénéficiaires de cette grâce de s’intégrer dans la nouvelle stratégie, dans laquelle se sont engagées les provinces concernées, suite à la création de l’Agence Nationale de Réglementation des Activités relatives au cannabis et dans l’impact structurant de son activité aux niveaux économique et social à travers l’industrialisation, la transformation, l’export du cannabis et l’importation de ses produits à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles, ainsi que sa contribution au développement des cultures alternatives et des activités non-agricoles.