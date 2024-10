Taounate: Avec un taux de réalisation de 80%, les travaux du barrage Sidi Abbou progressent à un rythme soutenu

vendredi, 25 octobre, 2024 à 10:38

Taounate – Situé à environ 40 km au sud-est de Taounate, le barrage Sidi Abbou sur l’Oued Leben enregistre des avancées significatives. Avec un taux d’achèvement des travaux atteignant 80%, le projet dépasse les prévisions initiales et se dirige vers une finalisation anticipée en août 2025, soit un an avant la date contractuelle.

Cette performance témoigne de l’expertise et de l’engagement des équipes marocaines mobilisées, qui assurent l’intégralité des études, de la réalisation et du contrôle qualité de ce projet ambitieux.

Porté par le ministère de l’Equipement et de l’Eau, le barrage Sidi Abbou s’inscrit dans une stratégie globale de valorisation des ressources hydriques du bassin du Sebou.

Cet ouvrage hydraulique majeur, représentant un investissement de 1,28 milliard de dirhams, vise à répondre aux besoins croissants en eau de la région et à soutenir son développement socio-économique.

Dans une déclaration à la MAP, le Chef d’aménagement du barrage Sidi Abbou, Nizar Zakaria, a mis en avant l’importance stratégique de cet ouvrage pour la province de Taounate et le bassin hydraulique du Sebou.

“Le barrage Sidi Abbou compte parmi les plus importants ouvrages hydrauliques de la région”, a-t-il déclaré.

Il a ensuite présenté les caractéristiques clés du barrage, soulignant sa capacité à créer une vaste retenue d’eau.

“Ce barrage permettra la création d’une retenue de 200 millions de mètres cubes, s’étendant sur une superficie de 833 hectares entre les provinces de Taounate et de Taza”, a-t-il expliqué.

M. Zakaria a poursuivi en détaillant les spécificités techniques de ces deux structures: “Le barrage principal s’élève à 72 mètres de hauteur sur fondation, pour une longueur en crête de 148 mètres, et un volume total de béton de 240.000 mètres cubes. La digue, quant à elle, atteint 41 mètres de hauteur, s’étend sur plus d’un kilomètre et représente un volume de remblai de plus de 2 millions de mètres cubes”.

Concernant l’avancement du projet, M. Zakaria s’est réjoui du respect du calendrier, et même de son anticipation.

Pour lui, “les travaux ont atteint un taux d’avancement de 78% et devraient s’achever en août 2025, soit un an avant la date initialement prévue”.

Le responsable du barrage a tenu à souligner la participation exclusive d’entreprises marocaines à ce projet, ainsi que ses retombées bénéfiques pour le développement régional.

“Ce projet est entièrement réalisé par des bureaux d’études et des entreprises marocaines. Il contribuera au développement socio-économique de la région en stimulant les activités touristiques et agricoles, notamment grâce à la retenue d’eau et à la création de nouvelles voies d’accès qui désenclaveront les villages environnants”, a-t-il fait savoir.

Le barrage Sidi Abbou se caractérise par sa conception technique novatrice, combinant un barrage principal en béton compacté au rouleau (BCR) et une digue de col zonée en remblai à noyau argileux qui ferme la retenue sur la rive gauche.

Cette infrastructure permettra la création d’une retenue d’eau importante. Le barrage est également équipé d’ouvrages annexes pour une gestion optimale de la ressource en eau, dont un évacuateur de crue, une vidange de fond, une prise d’eau potable, une prise agricole et une prise usinière pour une éventuelle production hydroélectrique.

La mise en service du barrage Sidi Abbou aura des retombées positives multiples pour la région. Il sécurisera l’approvisionnement en eau potable, permettra le développement de l’agriculture irriguée sur 5000 hectares, offrira une protection contre les inondations et contribuera à la création d’emplois en offrant plus de 360.000 jours de travail au cours de la réalisation du barrage.

Le barrage Sidi Abbou représente ainsi un investissement stratégique pour le développement durable de la province de Taounate, témoignant de l’engagement du Maroc en faveur d’une gestion intégrée et durable de ses ressources en eau.