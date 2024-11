Taounate/INDH: 19 MDH pour 134 projets dans le cadre du programme d’amélioration des revenus

vendredi, 1 novembre, 2024 à 12:23

Taounate – Le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) de Taounate, réuni jeudi, a approuvé 134 projets avec un budget de 19 millions de dirhams dans le cadre du programme d’amélioration des revenus et d’inclusion économique des jeunes.

Ces projets, soutenus par l’INDH à hauteur de plus de 14 millions de dirhams, comportent 115 projets pour le soutien à l’esprit entrepreneurial chez les jeunes, parmi 603 idées de projets soumises au centre d’orientation et d’accompagnement des jeunes à Taounate. Le coût total de ces projets est d’environ 12 millions de dirhams, avec une contribution de l’INDH s’élevant à 10 millions de dirhams.

Dans l’axe de soutien à l’économie sociale et solidaire, 19 projets autres ont été validés parmi 43 demandes soumises par des coopératives, pour un coût total d’environ 7 millions de dirhams, dont plus de 4 millions financés par l’INDH.

Dans le cadre du même programme, le CPDH a également approuvé des actions pour soutenir l’Instance provinciale de développement économique et social qui gère le centre d’orientation et d’accompagnement des jeunes, et la prorogation du contrat avec le bureau d’études chargé du suivi des porteurs de projets jusqu’à la fin de l’année prochaine.

Un montant de 600.000 dirhams a été alloué pour parachever la construction d’une bibliothèque écologique dans la commune de Bni Oulid, financée en partie par le programme d’impulsion du capital humain des générations montantes, pour un coût total de 2,6 millions de dirhams.

A cette occasion, le gouverneur de la province, Saleh Daha a rappelé les orientations stratégiques de la troisième phase de l’INDH, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et qui visent à relever les défis du développement humain en valorisant le capital humain, en soutenant les générations futures et en favorisant les initiatives génératrices de revenus.

Le responsable a souligné la nécessité de l’implication de tous les acteurs pour assurer la réussite à ce chantier royal et accélérer la mise en œuvre des projets afin que les bénéficiaires puissent en profiter dans les délais.

Lors de la rencontre, le chef de la division de l’action sociale à la province de Taounate, Amine Noufel Majid, a présenté les projets inscrits dans le cadre du programme de réduction des disparités en infrastructures et services essentiels dans les zones les moins équipées.

Dans une déclaration à la MAP, Noufel Majid a indiqué que l’ordre du jour de la réunion incluait la mise à jour du programme pour combler les déficits en infrastructures et services dans les zones moins équipées.