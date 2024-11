Le tapis ouaouzguit, un véritable levier qui contribue à la dynamique économique locale (ministre)

jeudi, 21 novembre, 2024 à 15:53

Taznakht (province de Ouarzazate) – Le tapis d’Ait ouaouzguit de Taznakht constitue un véritable levier qui contribue à la dynamique économique locale, a indiqué, mercredi à Taznakht (province de Ouarzazate), la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

Dans une déclaration à la presse en marge de l’ouverture de la 7ème édition du Festival du tapis ouaouzguit, Mme Ammor a affirmé que le tapis ouaouzguit est l’une des composantes du patrimoine national qui fait l’objet d’une forte demande des marchés aussi bien nationaux qu’internationaux, notamment allemand et américain.

Et de faire savoir que le secteur a créé une importante dynamique économique au niveau de la région du “Grand Taznakht” étant donné qu’il emploie plus de 22.000 femmes tisseuses.

Elle a par, ailleurs, relevé que l’état d’avancement du Centre de soutien des femmes tisseuses qui a nécessité un investissement de 44 millions de dirhams a atteint 60%, notant que ledit Centre devrait accompagner les tisseuses durant les différentes étapes de fabrication des tapis notamment en termes de fourniture de la laine de très bonne qualité.

La cérémonie d’ouverture de cette édition, placée sous le thème “Le tapis Ouaouzguit entre valorisation touristique et autonomisation socio-économique de la femme tisserande”, a été rehaussée par la présence, outre de Mme Fatim-Zahra Ammor, du Secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Lahcen Essaadi, de la directrice de l’Agence Nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA), Latifa Yaakoubi, du gouverneur de la province de Ouarzazate, Abdellah Jahid, du président du Conseil régional de Drâa-Tafilalet, Hro Abrou, d’élus et des représentants des instances professionnelles et de la société civile.

Organisée par la Chambre d’artisanat de la région Drâa-Tafilalet et la province de Ouarzazate, en partenariat avec le Conseil communal de Taznakht et l’association Ouarzazate Events, cette manifestation entend célébrer ce patrimoine culturel authentique et mettre en valeur le rôle des femmes tisseuses dans le développement économique local.

Selon les organisateurs, cette édition vise également, la valorisation touristique du tapis ouaouzguite à travers l’organisation de spectacles et d’activités mettant en valeur la beauté et la splendeur de ce chef-d’œuvre tout en présentant son histoire et son importance culturelle et économique.