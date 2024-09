Taroudant : la dynamique de reconstruction va crescendo

vendredi, 6 septembre, 2024 à 21:17

Talgjount (Province de Taroudant) – Dans la commune de Talgjount, à l’instar d’autres localités de la province de Taroudant, nombreuses sont les familles qui ont regagné leurs maisons flambant neuves, reconstruites et réhabilitées après le séisme du 8 septembre 2023.

Grâce à la mobilisation de l’ensemble des parties concernées et à l’interaction positive avec les populations ciblées, les travaux de reconstruction de 21 logements sont complètement achevés au niveau de cette commune, alors que 127 autres sont en phase de finalisation.

L’opération de reconstruction est, en effet, déployée sous la supervision des autorités locales et des comités techniques en charge du suivi et de l’accompagnement, dans le souci de veiller au respect des normes architecturales en vigueur, des modes de construction adaptés et à l’utilisation des matériaux appropriés.

Dans une déclaration à la MAP, Aziz Al Fakir, de la commune de Talgjount, a indiqué que l’opération de réhabilitation des maisons effondrées totalement ou partiellement avance à un rythme soutenu, précisant que quelque 636 permis de construire ont été délivrés à ce jour aux familles bénéficiaires.

Dès les premiers jours qui ont suivi le séisme, a-t-il assuré, des efforts colossaux ont été fournis pour mener à bien les chantiers ouverts et assurer, dans les délais, le relogement des sinistrés, le désenclavement des douars et la réhabilitation des routes.

Mohamed Ait Lachgar, l’un des bénéficiaires de l’aide financière allouée aux familles touchées par le séisme, a fait part de sa grande satisfaction quant à l’état d’avancement des travaux de reconstruction, relevant que ce chantier n’aurait pas pu réussir sans l’engagement indéfectible des autorités et la célérité dont ont fait montre les différentes parties prenantes.

Cette opération de grande envergure se poursuit dans de bonnes conditions, s’est félicité M. Ait Lachgar qui a salué le “grand travail accompli par les autorités locales en termes de suivi minutieux des travaux et de disponibilité permanente pour prêter main forte aux citoyens en ces circonstances exceptionnelles”.

Approchées par la MAP, d’autres familles ont salué les actions entreprises par les pouvoirs publics, affirmant qu’elles bénéficient elles aussi de 2.500 dirhams à titre de soutien mensuel.

Dans l’attente de l’achèvement des travaux de reconstruction et de réhabilitation de leurs habitations, certaines d’entre elles ont fait savoir qu’elles sont toujours hébergées chez des proches parents ou des voisins, d’autres ont mis à profit l’aide octroyée pour louer des logements, alors que des familles vivent toujours dans des tentes.

A noter que selon les données des autorités locales au niveau de la province de Taroudant, sur un total de 15.394 ménages, dont les habitations ont été détruites ou endommagées, 3.825 ménages sont à ce jour installés sous des tentes.

Ces travaux de reconstruction, qui se poursuivent sans relâche, se déroulent aussi dans le plein respect de la dimension environnementale, du patrimoine et du mode de vie propre à cette région.