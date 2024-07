Taza : Grand soutien de l’INDH au développement des coopératives

jeudi, 11 juillet, 2024 à 12:32

Taza – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) accorde une attention particulière aux coopératives dans la province de Taza, dans l’objectif d’améliorer leur durabilité et d’augmenter leurs capacités.

L’intérêt de l’INDH pour ces coopératives se manifeste dans le soutien et l’accompagnement qui ont contribué à accroître leur nombre et à accélérer considérablement le rythme de leurs performances ces dernières années.

Dans ce contexte, l’INDH soutient les acteurs de l’économie sociale et solidaire et développe leurs activités, notamment par un appui financier et technique, en vue de les aider à commercialiser leurs produits.

La commémoration de la Journée internationale des coopératives, célébrée cette année sous le signe “Les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous”, est l’occasion de souligner le rôle crucial des coopératives dans l’édification d’un avenir durable conforme aux objectifs de développement durable de 2030.

C’est également l’occasion de mettre en avant les efforts déployés par l’INDH pour soutenir les coopératives, promouvoir leurs valeurs et relancer l’esprit entrepreneurial coopératif.

Le chef du service du troisième programme relatif à l’amélioration des revenus et à l’inclusion économique des jeunes de l’INDH dans la province de Taza, Hassan Kerouani, a indiqué que la célébration de cette occasion vise à souligner le rôle important joué par les coopératives dans l’intégration socio-économique des jeunes, en créant des opportunités d’emploi et en contribuant au développement local.

Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que l’INDH dans la province de Taza a contribué, entre les années 2019 et 2023, à soutenir et financer une trentaine de coopératives dans le cadre du troisième programme relatif à l’amélioration des revenus et à l’inclusion économique des jeunes, pour un coût total dépassant 6,8 millions de dirhams (MDH), avec une contribution de l’INDH estimée à 4,5 MDH.

Il a également mis en exergue les efforts de l’INDH en vue d’augmenter le nombre des coopératives et créer davantage d’opportunités d’emploi pour les jeunes, contribuant ainsi au développement de l’économie locale.

La coopérative Koussa, spécialisée dans l’apiculture et la valorisation du miel dans la commune de Ghayata (cercle d’Oued Amilil) est un bel exemple de la réussite des efforts de l’INDH dans le domaine de la promotion de l’économie sociale et solidaire dans la province de Taza.

Son président, Ahmed Latrach, a indiqué que grâce au soutien de l’INDH, la coopération a réussi à obtenir cette année le certificat de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSAA), lui permettant d’intégrer les marchés à travers des expositions régionales, nationales et internationales et de faciliter la commercialisation de ses produits.

Un autre modèle de coopératives réussies est la coopérative Jnanate du décor et de la fabrication des produits en bois dans la commune de Bouchfaa, dans la province de Taza, qui a été créée en 2019 avec le soutien financier et technique de l’INDH.

Dans une déclaration à la MAP, sa présidente Samira Merzouk a indiqué que grâce au soutien financier apporté par l’INDH, cette coopérative a acquis de nouvelles machines pour la fabrication des produits en bois, précisant que l’intervention de l’Initiative a eu un impact important sur le travail de la coopérative et sur les conditions de plusieurs de ses membres.

Mme Marzouk a ajouté que grâce à ce soutien, la coopérative œuvre pour l’intégration de nouveaux marchés en vue de commercialiser ses produits.

La coopérative Round Cup de tourisme et des sports de montagne est une autre coopérative qui a bénéficié depuis 2023 du suivi de l’INDH et de son accompagnement technique.

Cette coopérative joue un rôle important dans la mise en valeur des potentialités naturelles et touristiques de la province de Taza et de son patrimoine culturel en proposant un ensemble de services concernant le tourisme de montagne et environnemental.

Selon sa présidente, Fatima Zahra Lazrak, la Journée internationale des coopératives représente une opportunité de mettre en valeur le rôle positif des coopératives au niveau local, ajoutant que cette coopérative a pu, grâce au soutien de l’INDH, obtenir des équipements relatifs au domaine touristique contribuant à l’animation touristique et à la promotion de la culture locale.