Taza : Lancement d’un programme de réhabilitation des établissements de protection sociale dans le cadre de l’INDH

vendredi, 26 juillet, 2024 à 23:55

Taza – Un programme d’aménagement et d’agrandissement des établissements de protection sociale dans la province de Taza, qui s’inscrit dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), a été lancé vendredi à l’occasion de la Fête du Trône.

Le gouverneur de la province de Taza, Mustapha El Maaza a lancé ce programme, fruit d’un partenariat entre l’Agence de promotion et de développement économique et social des préfectures et provinces du Nord et la commission provinciale du développement humain, dans le cadre des deux programmes d’accompagnement des personnes en situation de précarité et d’impulsion du capital humain pour les générations montantes.

Le coût total de ce projet s’élève à 13,6 millions de dirhams (MDH), répartis entre 10 MDH en tant que contribution du Fonds de l’INDH et 3,6 MDH de l’Agence de développement du Nord.

Ces projets visent à former les femmes, offrir un espace d’hébergement et de soins aux femmes en situation difficile, améliorer les conditions de vie des pensionnaires de Dar Atalib et Dar Ataliba (maisons des étudiants) et réduire le phénomène d’abandon scolaire, notamment chez les filles.

A cette occasion, le gouverneur a été informé du programme d’aménagement et d’agrandissement de Dar Atalib et Dar Ataliba dans la province de Taza pour les années 2023 et 2024, d’un coût de 56 MDH dans le cadre d’un partenariat entre l’INDH, l’Agence du Nord et le ministère de la Solidarité et de la Famille.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division de l’action sociale à la province de Taza, Azdine Loukili a indiqué que ce programme cible les pensionnaires de 22 établissements de protection sociale dans la province.

Il a ajouté que ce programme vise à réhabiliter ces établissements pour les adapter aux normes de la nouvelle génération d’institutions de protection sociale, saluant les résultats obtenus par les pensionnaires de Dar Atalib et Dar Ataliba.

De son côté, Chaimaa Akram, chargée de projet à l’agence du Nord, a souligné que le programme de réhabilitation et d’agrandissement d’établissements de protection sociale dans la province de Taza cible les femmes en situation difficile et les pensionnaires de Dar Atalib et Dar Ataliba.