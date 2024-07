Témara : Le 38è contingent des appelées au service militaire achève les étapes de formation militaire et de qualification professionnelle

samedi, 20 juillet, 2024 à 14:10

Témara – La cérémonie de clôture des étapes de la formation militaire et de qualification professionnelle au profit des appelées au service militaire (38è contingent) s’est déroulée, cette semaine, au Centre d’instruction des services sociaux des Forces Armées Royales (FAR) à Témara.

Un total de 300 appelées a suivi une formation commune de base pendant les quatre premiers mois de la période de service militaire, tandis que la deuxième phase (8 mois) a été consacrée à la qualification professionnelle dans plusieurs spécialités, en tenant compte de leurs compétences et niveaux d’études.

La phase de formation de base a été axée sur la composante militaire, y compris les mouvements militaires et les arts martiaux, ainsi que l’éducation à la citoyenneté, qui vise à renforcer les valeurs morales ainsi que la discipline chez les appelées.

Pour ce qui est du volet de la qualification professionnelle, aussi bien dans ses aspects théoriques que pratiques portant principalement sur les spécialisations de l’informatique, d’assistance aux personnes, d’esthétique, de la coiffure, de la couture moderne et de l’éducation des enfants, il tend à permettre aux bénéficiaires d’acquérir de nouvelles compétences à même de favoriser leur intégration dans le marché du travail.

Dans ce cadre, et grâce au partenariat établi entre les FAR et l’OFPPT (Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail) visant à fournir un soutien technique et professionnel, les appelées ont bénéficié d’un programme de formation diversifié pour acquérir des compétences pratiques dans plusieurs domaines, facilitant ainsi leur accès au marché de l’emploi.

À l’issue de la phase de qualification professionnelle, un comité conjoint des FAR et de l’OFPPT a organisé un examen d’évaluation des acquis qui a permis de déterminer les appelées devant recevoir des diplômes de spécialisation.

“En application des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, et à l’occasion de la fin de la période du service militaire du 38è contingent, j’ai l’honneur, en tant que Commandant du centre et au nom de tous les officiers, officiers du rang et militaires du rang qui ont contribué à votre encadrement, entrainement et formation, de vous faire part de mes félicitations pour l’engagement, la discipline et la bonne conduite dont vous avez fait montre tout au long de la période passée au sein des FAR, illustrés par les excellents résultats obtenus qui ont permis d’atteindre l’objectif suprême du service militaire”, a indiqué le Commandant du Centre d’Instruction des Services sociaux (CISS) des FAR-Témara, le Colonel Rachid Chathi, lors de la cérémonie de fin de formation, présidée par le Commandant d’armes délégué de la Place de Rabat-Salé, le Colonel-major Mohamed El Bouhamdi.

Il a ajouté qu'”après avoir achevé avec mérite votre formation militaire et votre qualification professionnelle, qui vous ont permis d’acquérir des aptitudes pratiques et des compétences scientifiques à même de faciliter votre intégration dans le tissu socioéconomique national, à renforcer vos chances d’accès au marché du travail ou de vous aider à concrétiser des projets d’auto-emploi, nous célébrons aujourd’hui la fin de votre service militaire”.

Après avoir salué la détermination dont ont fait preuve les appelées tout au long de leur formation, le Commandant du Centre d’Instruction des Services sociaux des FAR-Témara a exhorté ces dernières à préserver les nobles valeurs des FAR, en donnant un exemple honorable aux jeunes marocains qui s’apprêtent à accomplir leur devoir national, “à être fières de leur appartenance à la famille des Forces Armées Royales et à sauvegarder la force de ce lien sacré et des valeurs suprêmes dont vous avez été imprégnées, en restant toujours attachées à notre devise éternelle : Dieu, la Patrie, le Roi”.

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs appelées et instructeurs ont qualifié la formation militaire de “distinguée et riche en termes de connaissances et compétences nouvelles”, soulignant l’importance de ces acquis pour leur intégration dans le marché du travail ou dans les rangs des Forces Armées Royales.

Les appelées au service militaire ont également exprimé leur fierté d’appartenir à la famille des Forces Armées Royales, appelant les jeunes à saisir l’opportunité du service militaire pour développer leurs compétences personnelles, recevoir une formation de qualité et contribuer au développement de la société, dans son ensemble.

Le Centre d’Instruction des Services Sociaux des FAR a mobilisé les moyens logistiques et pédagogiques nécessaires, sous la supervision de cadres éducatifs hautement qualifiés, en vue de réunir les conditions propices aux appelées pour l’acquisition des compétences requises à l’exercice des métiers choisis, a souligné, dans le même cadre, le Sous-lieutenant, Wissam Ahtit.

Après avoir réussi l’examen d’aptitude professionnelle, les appelées ont obtenu des diplômes qui vont leur permettre d’accéder au marché de l’emploi, a-t-elle ajouté.

“J’ai reçu une formation complète dans la spécialité de l’éducation des enfants qui m’a permis d’acquérir diverses compétences et expériences précieuses dans le domaine de la réalisation des objectifs éducatifs en la matière”, a témoigné, pour sa part, l’appelée Chaimae Mabrouk, élève officier du 38è contingent des appelées au service militaire au CISS des FAR-Témara.

Par ailleurs, le Sergent Salma Slimani, encadrante pédagogique dans la spécialité d’assistance aux personnes, a précisé que son rôle consiste à transmettre aux appelées les principes fondamentaux de l’accompagnement des personnes âgées et des personnes aux besoins spécifiques, en plus d’accompagner les appelées de près et en continu dans toutes leurs activités quotidiennes, afin de leur permettre de réussir cette formation dans les meilleures conditions.

Cette cérémonie a été marquée par la remise des certificats de bonne conduite et des diplômes de qualification professionnelle aux dix premières appelées dans six spécialités.

A la fin de cette cérémonie de fin de formation du 38è contingent des appelées au service militaire au CISS des FAR de Témara, les lauréates ont pris part à un défilé militaire.