Témara: Cérémonie en hommage aux élèves méritants de l’OAPAM

mercredi, 10 juillet, 2024 à 17:28

Rabat – L’Organisation Alaouite pour la Promotion des aveugles au Maroc (OAPAM), présidée par SA la Princesse Lalla Lamia Essolh, a organisé mercredi, à l’Institut Mohammed VI pour l’éducation et l’enseignement des aveugles de Témara, une cérémonie en l’honneur des élèves ayant obtenu les meilleures moyennes dans leurs établissements éducatifs.

A cette occasion, des récompenses ont été attribuées aux élèves non voyants des différentes régions du Maroc, qui se sont distingués à l’examen national normalisé du baccalauréat, en vue de les encourager à poursuivre leurs parcours académiques et en guise de reconnaissance à leurs persévérance et excellence.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire général de l’OAPAM, Salaheddine Semmar, s’est félicité du taux de réussite atteignant 100% au sein des instituts relevant de l’Organisation, précisant que deux candidats de l’Organisation ayant passé pour la première fois le baccalauréat scientifique à Tétouan, en sciences physiques et chimiques ont obtenu de très bonnes moyennes.

M. Semmar a également mis en exergue le soutien et l’accompagnement fournis par l’OAPAM aussi bien dans le cadre de l’enseignement normal que de la formation professionnelle, se félicitant des résultats très positifs engrangés dans la formation professionnelle.

Ces résultats positifs constituent le couronnement des efforts déployés par l’Organisation et le personnel pédagogique et éducatif du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, explique-t-il.

Dans ce sens, Roqaya, une élève de Casablanca ayant réussi son bac avec brio, a fait part dans une déclaration à la MAP, de ses remerciements à l’Organisation Alaouite pour la Promotion des aveugles au Maroc pour son soutien sur les plans administratif, académique et moral, notant qu’elle a pu réussir son examen grâce aux efforts de plusieurs intervenants.

Pour sa part Abdelkhaleq, qui a obtenu son baccalauréat avec une mention bien, a tenu à saluer l’abnégation et le soutien apporté par le personnel éducatif qui ont déployés des efforts colossaux pour permettre aux élèves de l’OAPAM d’obtenir d’excellents résultats.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment de la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach et des responsables du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, et du ministère de la Solidarité de l’Insertion sociale et de la Famille, de l’Entraide nationale, et de l’institution du Médiateur du Royaume.

L’OAPAM a été fondée en 1967, sous l’impulsion de Feu Sa Majesté Hassan II qui a confié sa présidence à SA la Princesse Lalla Lamia Essolh.

L’Organisation dispose de 13 centres dans le Royaume, prodiguant une éducation des malvoyants et des non-voyants, du niveau primaire jusqu’au baccalauréat.