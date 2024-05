Témara: Commémoration du 68ème anniversaire de la création des FAR au Centre d’Instruction des Services Sociaux

mardi, 14 mai, 2024 à 14:58

Témara – Le Centre d’Instruction des Services Sociaux des Forces Armées Royales (FAR) a organisé, mardi à Témara, une cérémonie en commémoration du 68ème anniversaire de la création des FAR.

Au cours de cette cérémonie, présidée par le Colonel-Major Ali Zejli, Chef de la Direction Générale des Services Sociaux des FAR, lecture a été donnée de l’Ordre du jour adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des FAR, aux Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang.

Dans cet Ordre du jour, le Souverain a indiqué que “l’accomplissement des grandes missions qui vous sont confiées pour la défense de la Patrie et de son intégrité territoriale, ainsi que vos efforts soutenus au service de votre pays dans les différents domaines militaires, sécuritaires, humanitaires, sociaux et éducatifs, outre votre ferme engagement, avec responsabilité et sérieux, font de vous un exemple à suivre en matière de fidélité et de générosité”.

“Dans ce cadre, Nous saluons le travail colossal accompli par Nos Forces Armées pour la défense de notre intégrité territoriale avec abnégation, fidèles au serment de la Marche Verte, ainsi que Nos militaires qui veillent à la sécurité des frontières terrestres, aériennes et maritimes du Royaume”, a affirmé Sa Majesté le Roi, qui a également salué les membres des contingents militaires du Royaume déployés dans le cadre des Opérations de maintien de la paix en République Démocratique du Congo et en République Centrafricaine, en droite ligne avec les efforts des Nations Unies pour le rétablissement de la sécurité et de la paix dans ces deux pays frères.

Sa Majesté le Roi a aussi souligné qu’Il veille constamment à développer les capacités des Forces Armées Royales, toutes composantes confondues, et à les doter de tous les moyens techniques modernes et des équipements nécessaires à travers des programmes de formation et de qualification de l’élément humain, tout en mettant en place des plans intégrés garantissant la disponibilité opérationnelle permanente et le renforcement de leurs capacités défensives en toutes circonstances.

Le Souverain a, par ailleurs, soutenu que “l’afflux sans précédent de nos jeunes en réponse à l’appel de la Patrie dans le cadre du service militaire qui a donné, depuis sa reprise, des résultats très positifs, reflète le succès continu de cette opération, dont Nous avons décidé d’en faire un chantier national ouvert selon une nouvelle vision en matière de formation et de qualification professionnelle, alliant le renforcement de l’esprit d’appartenance à la Patrie et la prise des responsabilités à l’ouverture des perspectives d’avenir et d’intégration à la jeunesse marocaine qualifiée physiquement, scientifiquement et techniquement pour une contribution agissante à l’essor économique et de développement du pays”.

Sa Majesté le Roi a, en outre, saisi cette occasion pour saluer la glorieuse épopée écrite par les membres des Forces Armées Royales, aux côtés de ceux de la Gendarmerie Royale, de la Sûreté Nationale, des Forces Auxiliaires, de la Protection Civile et des autorités locales, ainsi que de leurs frères bénévoles, suite au séisme tragique qui a frappé les provinces d’Al Haouz et de Taroudant.

A cette occasion, plusieurs Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang ont été décorés de Wissams royaux qui leur ont été décernés par le Souverain.

La cérémonie a été également marquée par l’organisation d’un défilé militaire auquel ont pris part les différents détachements du Centre d’Instruction des Services Sociaux des FAR.

Le 68ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales est une occasion de se remémorer les grands sacrifices que les FAR ont consentis depuis leur création le 14 mai 1956, ainsi que leur dévouement à défendre la sécurité et la stabilité de la Patrie et son intégrité territoriale et à protéger la vie, la santé et les biens des citoyens, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major général des FAR.