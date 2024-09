Témara : coup d’envoi de l’opération de sélection et d’incorporation des appelées au service militaire au sein du 39è contingent

mardi, 3 septembre, 2024 à 17:54

Témara – Le coup d’envoi de l’opération de sélection et d’incorporation des nouvelles appelées au service militaire au sein du 39ème contingent a été donné, lundi, au Centre d’instruction des services sociaux des Forces Armées Royales (FAR) à Témara.

Dans le cadre de cette opération, qui se poursuivra jusqu’au 7 septembre, le Centre d’instruction accueillera plus de 800 appelées, sous la supervision d’une Commission composée de représentants des différents bureaux et services de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales. Au total, 350 candidates seront retenues à l’issue de cette opération.

Les candidates, issues des provinces de Rabat, Salé, Kénitra, Témara, Tiflet et de Khémisset, ont commencé à afflué au Centre d’instruction à Témara, dès lundi matin, à bord de bus mis à leur disposition.

L’opération de sélection et d’incorporation commence par l’accueil des candidates au service militaire et la vérification de leurs convocations et de leur identité avant de finaliser l’ensemble des procédures sécuritaires et administratives. Par la suite, elles sont soumises à un examen d’aptitude physique sous la supervision d’une Commission d’examen médical avant leur comparution devant la Commission de sélection et d’incorporation qui décide de leur aptitude à effectuer le service militaire.

Par ailleurs, les candidates n’ayant pas rempli les conditions requises bénéficient d’un bon de transport qui leur permet de rejoindre leurs lieux de résidence.

Au terme de cette opération, les candidates sélectionnées recevront une formation de base durant les premiers quatre mois de leur incorporation, axée sur le renforcement de la discipline. La deuxième phase, qui s’étale sur huit mois, concerne la qualification professionnelle dans différents domaines tenant compte les qualifications et les niveaux scolaires des appelées, le but étant de favoriser leur intégration dans le marché du travail.

Dans ce cadre, le sergent Kenza Ghiti, encadrante des appelées, a indiqué que le Centre d’instruction des services sociaux des FAR à Témara a mobilisé les ressources humaines et logistiques nécessaires pour l’accueil et la sélection des candidates, notant que le personnel encadrant du centre est hautement qualifié, grâce aux formations pédagogiques dans le domaine de la formation militaire dont il a bénéficié.

Pour sa part, le commandant-médecin Kawtar Sefiani a expliqué que l’opération de sélection, qui se déroule au niveau de l’atelier de médecine sous la supervision de médecins civils et militaires, se décline en deux étapes: La première consiste en la prise des constantes physiologiques (taille, poids, tension artérielle, acuité visuelle …), tandis que la deuxième porte sur l’évaluation de l’aptitude physique et mentale des candidates au service militaire.

De leur côté, les candidates ont souligné que l’opération de sélection s’est déroulée dans les “meilleures conditions”, relevant que le service militaire leur offre l’opportunité de bénéficier d’une formation professionnelle pluridisciplinaire sanctionnée par un diplôme, outre le développement de leurs connaissances et de leurs aptitudes physiques ainsi que la consécration de l’esprit de discipline et d’engagement.

A l’issue de cette opération de sélection, les appelées, qui sont au nombre de 20.000 au niveau national, seront intégrées au 39ème contingent et orientées aux Centres d’instruction mis en place et équipés par les FAR pour les accueillir dans les meilleures conditions.

À cet effet, l’Etat-Major Général des FAR a pris toutes les mesures nécessaires pour le succès de cette opération, en coordination et en coopération avec les différents acteurs et intervenants.