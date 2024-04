Témara: Début des travaux du Forum national des femmes aveugles et malvoyantes

samedi, 27 avril, 2024 à 21:57

Témara – Les travaux du Forum national des femmes aveugles et malvoyantes, initié par l’Organisation Alaouite pour la Promotion des aveugles au Maroc (OAPAM) que préside SA la Princesse Lalla Lamia Essolh, ont débuté samedi à Témara sous le thème “Femmes aveugles : ambition et défis”.

L’organisation de cette rencontre de deux jours, qui se tient à l’Institut Mohammed VI pour l’éducation et l’enseignement des aveugles de Témara, intervient dans le cadre de la mise en œuvre des activités proposées dans la stratégie générale de l’OAPAM.

A travers une panoplie d’ateliers, le forum a pour objectif de programmer des activités touchant à divers domaines à même de contribuer à renforcer le travail de la femme aveugle au sein de la société.

Le secrétaire général de l’OAPAM, Salaheddine Semmar a indiqué que cette rencontre vise la restructuration de la cellule des femmes aveugles de l’Organisation Alaouite et l’élaboration de programmes à différents niveaux, notamment ceux à portée sociale.

Il a également précisé, dans une déclaration à la MAP, que l’OAPAM œuvre depuis 55 ans sur plusieurs programmes sociaux, éducatifs, sportifs et culturels, tout en veillant à améliorer au fil des années l’action de l’Organisation au profit de cette frange de la société.

M. Semmar s’est par ailleurs félicité du travail des femmes participant à ce forum et de leurs hautes compétences, notant qu’elles ont rejoint l’Organisation en tant que bénévoles, pour implémenter ensuite les orientations et les programmes dans leurs provinces, en fonction des moyens mis à leur disposition.

L’OAPAM, a-t-il assuré, veillera au succès de ces programmes et à leur évaluation annuelle pour les améliorer, dans le cadre de l’Organisation ou en partenariat avec certains départements ministériels.

De son côté, Rajaa Alaoui, coordinatrice du comité de la femme de l’OAPAM a souligné que ce forum intervient dans le cadre de l’engagement de SA la Princesse Lalla Lamia Essolh pour une véritable institutionnalisation du comité des femmes aveugles et malvoyantes relevant des sections de l’Organisation dans les différentes régions du Royaume.

Lors de cette rencontre, a-t-elle indiqué, il sera procédé à l’élaboration du programme d’approbation du comité et du plan d’action annuel à l’échelle nationale qui sera mis en œuvre dans les différentes sections de l’Organisation, pour la promotion des conditions des femmes aveugles et malvoyantes au Maroc.

Au menu du forum figurent des ateliers thématiques sur la culture et l’art, les affaires sociales, la formation et la qualification, l’information, la communication et la sensibilisation, les affaires juridiques et le plaidoyer, qui aboutiront à la mise en place d’un programme général d’activités.

A travers ses différentes sections à l’échelle nationale, l’OAPAM vise à garantir l’inclusion sociale des aveugles et malvoyants, dont le handicap visuel ne les empêche pas de jouir pleinement de leurs droits notamment en matière d’éducation, de formation et d’emploi.