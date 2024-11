Tétouan abrite la réunion régionale des villes créatives des pays arabes

mercredi, 20 novembre, 2024 à 0:51

Tétouan – Les travaux de la réunion régionale des villes créatives des pays arabes se sont ouverts, mardi à Tétouan, en présence d’un parterre d’experts, de chercheurs et d’acteurs culturels marocains et étrangers.

Cet événement, organisé par le Bureau de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour le Maghreb, en partenariat avec l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), la province de Tétouan, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, et la commune de Tétouan, réunit plus de 50 représentants des villes créatives de la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), dont la Mauritanie, la Tunisie, le Liban, la Jordanie, l’Égypte, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar et les Émirats Arabes Unis.

Alignée avec le thème “Impliquer les jeunes pour la prochaine décennie”, cette rencontre, qui réaffirme la position stratégique du Maroc et de Tétouan comme moteurs de créativité et d’innovation pour un développement urbain durable, constitue l’occasion de mettre en lumière le rôle crucial des jeunes dans la construction de villes résilientes et créatives.

S’exprimant à cette occasion, la secrétaire générale du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Samira Lemlizi, a souligné que l’effort collectif déployé pour donner à la culture une place importante dans le présent et l’avenir des villes a permis à Tétouan d’être classée en 2017 comme ville créative pour l’artisanat et les arts populaires, aux côtés des villes d’Essaouira, Casablanca et Ouerzazate, ce qui confirme l’importance accordée par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, à la culture en tant qu’élément essentiel de l’écosystème de développement.

“Notre adhésion permanente à la vision de l’UNESCO en matière de promotion du rôle de la culture dans le développement durable va de pair avec une action nationale continue visant à réduire le fossé entre la reconnaissance collective du rôle de la culture dans le développement durable et son inscription parmi les priorités des politiques publiques”, a-t-elle enchainé, notant que le souci de cette rencontre d’examiner les moyens de renforcer l’engagement des villes créatives à placer la créativité et les industries culturelles au coeur des plans de développement s’inscrit en droite ligne avec la politique mise en oeuvre par le ministère dans ce domaine.

Pour sa part, le directeur régional de l’UNESCO pour le Maghreb, Eric Falt, a indiqué que les villes qui ont “la culture à coeur” garantissent à leurs citoyens une certaine qualité de vie et un fort dynamisme intellectuel, soulignant que plusieurs institutions, outre l’UNESCO, plaident depuis de nombreuses années, notamment dans la perspective de l’après 2030 pour que la culture bénéficie d’un “objectif propre”.

Il a noté que l’UNESCO et ses Etats membres pourront compter sur la très récente décision de l’Assemblée générale des Nations Unies, d’adopter le “Pacte pour l’avenir”, qui accorde une place inédite à la culture, reconnaissant son rôle comme vecteur de développement durable et domaine porteur sur le plan économique dans lequel les Etats devraient investir.

De son côté, le directeur général de l’APDN, Mounir El Bouyoussfi, s’est félicité du choix de Tétouan, qui représente la première ville marocaine ayant adhéré au réseau en 2017 en tant que ville créative pour l’artisanat et les arts populaires, pour abriter cette rencontre régionale, vu qu’elle garde précieusement un riche patrimoine matériel et immatériel, soulignant que l’Agence mise sur la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel, comme levier d’amélioration des conditions de vie des populations locales.

M. El Bouyoussfi a noté que l’Agence a initié une nouvelle génération de programmes de développement visant à valoriser le patrimoine culturel, civilisationnel et humain de la région du Nord, qui regroupe sept médinas (Ksar El Kébir, Ouezzane, Larache, Assilah, Tanger, Tétouan et Chefchaouen), et à en faire un levier essentiel de promotion de la dynamique de développement, de renforcement de son attractivité culturelle et touristique, de développement de l’économie sociale, et de soutien à l’économie locale, en valorisant ses composantes créatives, telles que l’artisanat et les arts populaires, précisant que l’Agence a investi environ 2 milliards de dirhams dans la réhabilitation des sites historiques de la région, notamment des médinas.

Quant au directeur de la culture au sein de l’ALECSO, Houmaid Ben Saif Naoufali, il a relevé que cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un partenariat multipartite visant à ancrer la culture dans les villes, soulignant la nécessité de retracer une nouvelle vision des villes sur la base de leurs composantes culturelles et la place de culture dans leurs politiques publiques et orientations en matière de développement.

Il a, à cet égard, mis l’accent sur l’importance de la coordination des efforts des différentes organisations internationales, en l’occurrence l’UNESCO et l’ALECSO, pour faire face aux défis auxquels font face actuellement les villes, en tirant profit de la culture, appelant à oeuvrer pour faire de la culture et de l’innovation un moteur de développement pour des villes inclusives, résilientes et durables.

Pour le vice président de la commune de Tétouan, Abdesslam Damoun, cette rencontre constitue un espace de partage et d’échange d’expériences et de bonnes pratiques, ainsi qu’une plateforme de diffusion des valeurs de dialogue, d’ouverture et de paix, notant que cet événement vise à connecter les villes partageant des spécialités similaires et encourager davantage les villes arabes à rejoindre le réseau.

Pendant trois jours, les participants aborderont des thématiques essentielles, telles que le renforcement des synergies entre les villes créatives, l’élargissement des adhésions au réseau, la création de collaborations productives au sein de la région et l’intégration de la thématique “Impliquer les jeunes pour la prochaine décennie” dans les stratégies urbaines.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Tétouan, Abderzak El Manssouri, d’élus, et de responsables de plusieurs institutions culturelles marocaines et arabes.

Le Réseau des villes créatives de l’UNESCO, créé en 2004, valorise la créativité de ses membres autour de sept domaines, à savoir l’artisanat et les arts populaires, les arts numériques, le design, le cinéma, la gastronomie et la littérature et musique. Ce réseau regroupe actuellement 349 villes dans plus de 100 pays, toutes engagées à exploiter la culture et la créativité comme des leviers de développement urbain durable.

Il est à rappeler qu’en 1997, la médina de Tétouan a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, tandis qu’en 2017, la ville de Tétouan a été classée comme ville créative pour l’artisanat et les arts populaires. Par ailleurs, la préparation du projet d’extension du patrimoine inscrit vers le quartier Ensanche a été lancée cette année.