Tétouan: Engagement remarquable des citoyens dans l’opération de recensement

lundi, 2 septembre, 2024 à 22:20

Tétouan – A l’instar des différentes préfectures et provinces du Royaume, le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2024) a démarré, dimanche dans la province de Tétouan, sous le signe de l’engagement, du sérieux et de la mobilisation générale.

Dès dimanche matin, les équipes chargées du recensement, sous la supervision de la Direction régionale du Haut-Commissariat au Plan (HCP) à Tétouan, ont entamé leur mission dans 20 communes rurales et 2 communes urbaines, afin de collecter des données essentielles destinées à la planification du développement national et local, ainsi qu’à l’élaboration des politiques publiques pour la prochaine décennie.

Ce recensement, qui se poursuivra jusqu’au 30 septembre, est réalisé en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et en conformité avec les recommandations de la Commission statistique des Nations Unies, puisqu’il permettra de fournir une image réelle de la population et de l’habitat.

Cette opération stratégique est marquée, depuis son lancement, par une forte participation et une coopération remarquable des citoyens, grâce à la campagne de sensibilisation du HCP, qui a mis en avant l’importance de leur implication pour le succès de cette opération à l’échelle nationale, en plus de la mobilisation des autorités locales.

A cet égard, la superviseuse provinciale du RGPH dans la province de Tétouan, Narjiss Sakout, a souligné que le lancement du recensement a eu lieu le 30 août au niveau de la province, notant que les deux jours (30 et 31 août) ont été dédiés à la reconnaissance du terrain, en coordination avec les autorités locales et les superviseurs, et suivis d’une rencontre de communication avec les superviseurs marquant le lancement de l’opération sur l’ensemble du territoire de la province.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Sakout a indiqué que les sessions de formation au profit des équipes du recensement, ainsi que les campagnes de sensibilisation organisées, ont grandement contribué à la mobilisation générale, ajoutant que l’opération se déroule dans de bonnes conditions, grâce aux ressources mobilisées pour atteindre les objectifs fixés.

Elle a, en outre, relevé qu’environ 696 enquêteurs, 193 contrôleurs et 16 superviseurs sont mobilisés dans la province de Tétouan, avec le déploiement de 100 véhicules, dont 47 loués, et plusieurs outils de travail modernes, saluant la fluidité de l’opération et la coopération fructueuse des autorités locales, des services du ministère de l’Intérieur et des divers acteurs locaux.

Rapprochés par la MAP, plusieurs citoyens ont exprimé leur engagement dans cette opération, notant l’importance de fournir des informations exactes pour aider les décideurs à prendre des décisions justes et efficaces.

Selon le Haut-Commissariat au Plan, cette opération stratégique permettra de fournir une image réelle de la population et de l’habitat.

Il est à noter que cette opération connaît la mobilisation d’importantes ressources humaines avec 55.000 participants (enquêteurs, contrôleurs et superviseurs communaux).

Les résultats qui découleront de ce recensement permettront d’affiner les politiques publiques, d’orienter les investissements et de répondre aux besoins spécifiques de chaque région.