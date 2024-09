Tétouan: Interpellation d’un individu pour son implication présumée dans une affaire de trafic de drogue et de substances psychotropes (Source sécuritaire)

vendredi, 6 septembre, 2024 à 16:44

Tétouan – Les éléments de la Préfecture de police de Tétouan, en coordination avec les services de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), ont réussi à appréhender, vendredi matin, une personne âgée de 38 ans pour son implication présumée dans une affaire de trafic de drogue et de substances psychotropes.

Selon une source sécuritaire, le suspect a été arrêté dans un quartier de la ville de Martil, où les opérations de saisie et de perquisition effectuées à l’intérieur de deux voitures et de deux logements, qu’il exploitait, ont abouti à la saisie de 4 kilogrammes et 400 grammes de cocaïne et 21,5 kilogrammes de chira, en plus de balances électroniques, d’une compteuse de billets et d’une somme d’argent soupçonnée provenir de cette activité criminelle.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du Parquet compétent, afin de déterminer les circonstances de cette affaire ainsi que les possibles autres ramifications de cette activité criminelle, conclut-on de même source.