Tétouan: Ouverture du 3è Salon régional de l’économie sociale et solidaire

samedi, 1 juin, 2024 à 21:29

Tétouan – La 3è édition du Salon régional de l’économie sociale et solidaire de Tanger-Tétouan-Al Hoceima s’est ouverte, vendredi soir à Tétouan, sous le thème “Pour une économie sociale résiliente, stimulante pour l’investissement et l’emploi, et fondée sur la digitalisation”.