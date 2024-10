Tétouan: Séminaire sur la durabilité des projets agricoles face aux changements climatiques et au stress hydrique

mardi, 22 octobre, 2024 à 15:23

Tétouan – La ville de Tétouan accueillera, le 5 novembre, une journée dédiée à la durabilité des projets agricoles et à la gestion des ressources en eau dans le contexte des changements climatiques.

Organisé par la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en partenariat avec la Coopérative Vegetaland et la Fondation régionale pour la formation et le développement, cet événement réunira des acteurs du secteur agricole, des experts en gestion des ressources naturelles, ainsi que des représentants des institutions publiques et privées, indique un communiqué des organisateurs.

L’objectif de cette journée est de créer un espace de discussion et de réflexion sur les défis que pose l’adaptation du secteur agricole face aux perturbations climatiques, et de promouvoir des solutions durables et des modèles économiques résilients.

Cet événement sera également l’occasion de favoriser les échanges entre les parties prenantes, et d’explorer des pistes pour renforcer l’accompagnement des agriculteurs, notamment dans le domaine de la gestion des ressources en eau et la réduction des impacts climatiques sur l’agriculture marocaine, relève la même source.

Lors de cette rencontre, des experts du secteur, des institutionnels et des entrepreneurs locaux interviendront pour partager leurs expériences et discuter des initiatives régionales visant à renforcer la résilience des projets agricoles.

Parmi les thèmes qui seront abordés figurent “Le rôle de l’interprofession Maroc Bio dans le développement des filières durables”, “Accompagnement des entrepreneurs agricoles dans la transition durable”, “Stratégies d’adaptation aux changements climatiques et durabilité des projets agricoles, “Innovations en matière de gestion des ressources en eau”, “Filières de production, circuits courts et opportunités économiques pour les agriculteurs”, “L’agritourisme, un levier de diversification des revenus” et “Normes bio, réglementation et développement entrepreneurial”.