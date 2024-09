Très fortes averses orageuses, grêle et rafales de vent sous orages du vendredi au dimanche dans plusieurs provinces du Royaume (Bulletin d’alerte)

jeudi, 5 septembre, 2024 à 19:46

La stratégie de développement des zones oasiennes et de l’arganier à l’horizon 2030 vise la résilience des écosystèmes face au changement climatique, l’amélioration du bien-être social des populations en milieu rural et urbain et la diversification de l’économie locale et son orientation vers des secteurs à forte valeur ajoutée, a indiqué, jeudi à Errachidia, la Directrice générale de l’Agence nationale pour le développement des Zones oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), Latifa Yaacoubi.