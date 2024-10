UNOCT : Remise des certificats aux lauréats du cycle 2024 du Programme de formation spécialisée sur les enquêtes antiterroristes

vendredi, 25 octobre, 2024 à 19:33

Rabat – La cérémonie de remise des certificats aux lauréats du cycle 2024 du Programme de formation spécialisée sur les enquêtes antiterroristes (STOCTI) a eu lieu, vendredi au siège de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) à Rabat, en présence d’un parterre d’ambassadeurs de pays accrédités au Maroc.

Initiée par le Bureau de l’ONU de lutte contre le terrorisme (UNOCT), basé à Rabat, en partenariat avec l’Université Al Akhawayn d’Ifrane et avec l’appui financier de plusieurs acteurs et bailleurs de fonds internationaux, cette formation, dispensée par le Bureau Programme des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, a bénéficié à 22 participants venant de sept pays africains, à savoir le Cameroun, la République Démocratique du Congo, l’Ethiopie, la Guinée, Kenya, Nigeria et Togo.

Intervenant à cette occasion, le Secrétaire général adjoint de l’UNOCT, Vladimir Voronkov, a salué l’action des partenaires marocains qui a permis de faciliter la conception et la mise en œuvre de ce cycle de formation, le troisième du genre, visant à renforcer les efforts collectifs de lutte contre le terrorisme en Afrique.

“Ceci dénote un engagement à encourager l’éducation et la collaboration dans la lutte contre le terrorisme”, a-t-il souligné dans son allocution par vidéo, félicitant également les lauréats pour leur travail assidu en les exhortant à consacrer les compétences acquises pour contribuer à la sécurité de leurs communautés respectives.

Intervenant à cette occasion, le Directeur général de l’ICESCO, Salim Al Malik, a salué la détermination, la discipline et le dévouement des lauréats tout au long du programme de formation, rappelant que le cycle ne forme pas uniquement des enquêteurs, mais aussi “des protecteurs des droits de l’Homme, des défenseurs de la justice et des contributeurs majeurs à la construction d’un monde plus sûr”.

“Le terrorisme et l’extrémisme violent demeurent les plus grandes menaces pour la paix, la sécurité et la dignité humaine”. Relever ces défis transfrontaliers exigent non seulement de la résilience et de la vigilance, mais aussi un engagement en faveur de la collaboration internationale, du partage des connaissances stratégiques et du développement de compétences spécialisées, adaptées à des menaces en constante évolution.

Il s’est également félicité de l’accord conclu entre le Maroc et le Bureau de l’ONU de lutte contre le terrorisme et qui avait abouti à l’installation du siège de l’UNOCT à Rabat, le premier du genre en Afrique. “Ceci, a-t-il ajouté, n’aurait pas été possible sans le soutien constant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste”, qui ne cesse “d’apporter Son appui à l’action civile et internationale et d’afficher Sa volonté de mettre en œuvre la stratégie de l’ONU dans ce domaine au service des États membres et du monde entier”.

Pour sa part, Mustapha El Alami El Fellousse, qui représentait la Direction des questions globales au sein du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a tenu à saluer les liens de coopération entre le Royaume et l’UNOCT, un partenariat modèle aux niveaux régional et international ayant porté ses fruits à travers plusieurs initiatives, dont ce programme.

M. El Alami El Fellousse a fait remarquer que les efforts conjoints entre le Royaume et l’ONU “confirment une fois de plus l’engagement collectif à œuvrer pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes et relever les défis sécuritaires”, ajoutant que de telles initiatives “permettent non seulement de renforcer les compétences individuelles mais aussi de faciliter la constitution d’un réseau pérenne d’experts spécialisés dans le domaine de la lutte antiterroriste”.

Il a fait état d’un bilan satisfaisant de l’action de l’UNOCT en matière de lutte contre le terrorisme et de promotion de la paix et de la sécurité dans la région, ce qui reflète une vision globale du renforcement de la coopération internationale et de l’action commune pour faire face à la menace du terrorisme, conformément à la Vision de SM le Roi Mohammed VI.

Selon lui, cette formation permettra de construire un réseau solide d’experts spécialisés pour contribuer aux efforts visant à renforcer les capacités sécuritaires aux niveaux régional et international. Ce réseau, a-t-il enchaîné, est l’un des fruits de la coopération et de la coordination entre les différents pays du continent.

De leur côté, les ambassadeurs des pays ayant soutenu financièrement cette formation ont mis l’accent sur l’importance et la pertinence de ce programme au profit des pays africains et qui s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par l’UNOCT visant principalement le renforcement des capacités et le développement des compétences dans le domaine de la lutte antiterroriste, selon une approche collaborative et solidaire reflétant ainsi un esprit de responsabilité collective.

Dans son mot de clôture, le Chef du Bureau du Programme de l’UNOCT à Rabat, Carlos Monteiro Reis, a salué, quant à lui, l’ensemble des collaborateurs et partenaires qui ont contribué au succès de cette formation, appelant les lauréats de cycle à consacrer leurs efforts et leurs connaissances au service de la paix et de la sécurité mondiales.

Le programme, qui s’est étendu sur 450 heures de formation réparties sur 11 semaines et structurées en 3 modules, allie un enseignement théorique approfondi sur divers sujets liés à la lutte contre le terrorisme et à la violence extrémiste, à des activités pratiques tendant à renforcer les compétences techniques des participants. Des exercices variés ont permis d’échanger les meilleures pratiques.