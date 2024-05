La ville de Kasbat Tadla dotée d’une salle omnisport et d’une piscine semi-olympique

mardi, 21 mai, 2024 à 14:53

Commune de Kasbat Tadla (Béni Mellal) – L’offre sportive s’est renforcée dans la commune de Kasbat Tadla avec l’inauguration, lundi, d’une nouvelle salle omnisport et d’une piscine semi-olympique.

D’une capacité d’accueil de 900 places, la nouvelle salle omnisport de Kasbat Tadla a été édifiée sur une superficie de plus de 1.800 mètres carrés pour un coût total de 21 millions de DH, dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, le département de la Jeunesse, le conseil de la région Béni Mellal-Khénifra et le Conseil communal de Kasbat Tadla.

Pour ce qui est de la piscine municipale couverte, celle-ci a été réalisée sur une superficie de 1.290 m2 pouvant accueillir 500 spectateurs, dans le cadre d’un partenariat entre le département de la Jeunesse, le Conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra et la commune de Kasbat Tadla.

Cette nouvelle structure qui a nécessité une enveloppe financière de 7,4 MDH ambitionne de renforcer l’offre sportive et de favoriser l’épanouissement des jeunes et le développement de leurs talents dans les différentes disciplines sportives. Elle permettra à la ville de Kasbat Tadla d’abriter de grandes manifestations internationales dans plusieurs disciplines sportives.

La cérémonie d’inauguration de ces deux structures sportives s’est déroulée en présence du Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, du président de la commune de Béni Mellal, du directeur de l’AREF Béni Mellal-Khénifra et des représentants des associations sportives de cette villes.