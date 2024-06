Workshop international à Rabat sur l’innovation par l’IA dans l’énergie verte et l’environnement durable

mardi, 11 juin, 2024 à 13:56

Rabat – “L’Intelligence Artificielle (IA) et les matériaux avancés pour l’énergie verte et l’environnement durable” est le thème d’un workshop international qui s’est ouvert, mardi à Rabat, à l’initiative du Collège des sciences physiques et chimiques de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques.