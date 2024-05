Le 23è Trophée Hassan II « Tbourida » Championnat du Maroc des arts équestres traditionnels, du 27 mai au 02 juin à Rabat

lundi, 13 mai, 2024 à 13:51

Rabat – La 23ème édition du Trophée Hassan II « Tbourida » Championnat du Maroc des arts équestres traditionnels se tiendra du 27 mai au 02 juin à Dar Es Salam à Rabat, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Organisée par la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres (FRMSE), cette édition mettra en compétition les meilleures troupes de Tbourida du Royaume, indique un communiqué de la FRMSE.

En effet, poursuit la même source, vingt-quatre « Sorbas » dont dix-huit Sorbas Seniors (âgés de 17 ans et plus) et six Sorbas Juniors (âgés de 12 à 16 ans) se sont qualifiées à ce prestigieux évènement suite aux concours régionaux et interrégionaux, organisés tout au long de l’année.

Cette manifestation sportive réunira les passionnés des arts équestres Tbourida, composante majeure des pratiques liées au cheval et garante de la pérennité des rituels et savoir-faire artisanaux qui lui sont associés, ajoute la FRMSE.

La reconnaissance de la Tbourida sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO en 2021, conforte la dimension symbolique de cette pratique équestre séculaire, sous l’impulsion de la FRMSE et la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC).