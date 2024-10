Agadir : début des phases éliminatoires des Jeux universitaires arabes de plage

jeudi, 24 octobre, 2024 à 20:30

Agadir – Les phases éliminatoires de la 3ème édition des Jeux universitaires arabes de plage ont débuté, jeudi à Agadir, avec la participation de 160 étudiants représentant 7 pays arabes.

Organisée par la Fédération royale marocaine de sport universitaire sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, et en partenariat avec la Fédération arabe du sport universitaire, cette manifestation sportive qui se poursuit jusqu’au 27 octobre connait la participation d’environ 160 étudiants et étudiantes, entraîneurs, et personnel administratif représentant outre le Maroc, l’Egypte, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, le Qatar et le Sultanat d’Oman.

Les compétitions de ce championnat comprennent un tournoi de beach-soccer (hommes) et un autre de beach volley pour les catégories hommes et dames.

La première journée du Championnat a été marquée par une série de matchs éliminatoires. Dans la catégorie beach soccer (hommes), l’équipe universitaire marocaine s’est imposée lors de son entrée en lice, en tenant en échec son homologue mauritanienne par 4 buts à 3.

En ce qui concerne le tournoi de beach-volley féminin, l’équipe marocaine a battu son homologue qatarie par 2 sets à 0 alors que l’Égypte s’est imposée face à la Tunisie par 2 sets à 0. L’équipe qatarie s’est inclinée, pour elle, lors de son deuxième match face à la Tunisie, 2 sets à 0.

Lors de son 2ème match, le Maroc a perdu contre l’Egypte par 2 sets à 0.

Dans la compétition beach soccer (hommes), trois matchs ont eu lieu, au cours desquels le Maroc a battu la Tunisie au moment où l’Egypte s’est incliné face au Qatar. Le troisième match opposant le Qatar au Sultanat d’Oman a été remporté ce dernier qui a tenu en échec son rival.

Voici le programme de la deuxième journée des matchs éliminatoires :

– Beach-volley (hommes) :

Libye…Maroc

Egypte…Sultanat d’Oman

Tunisie…Libye

Le deuxième du groupe A affrontera le deuxième du groupe B

– Beach-volley (dames) :

Qatar…Egypte

Tunisie…Maroc

L’équipe classée 3ème affrontera le 4ème du pool

– Beach soccer (hommes) :

Égypte…Maroc

Il est à rappeler que les matchs finaux et la cérémonie de remise des prix et des médailles aux vainqueurs aura lieu samedi prochain.