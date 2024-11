Année culturelle Qatar-Maroc 2024 : Coup d’envoi à Marrakech de la 2è édition de la tournée cycliste CultuRide

samedi, 16 novembre, 2024 à 21:35

Marrakech – Plus de 40 athlètes et amateurs de cyclisme du Qatar et du Maroc se sont réunis, samedi à Marrakech, pour le coup d’envoi de la deuxième édition de la tournée cycliste “CultuRide”, organisée dans le cadre de l’Année culturelle Qatar-Maroc 2024.

Cet événement très attendu, dont le coup d’envoi s’est déroulé en présence notamment de S.E Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Bin Khalifa Al Thani, de l’ancienne championne olympique marocaine, Nawal El Moutwakel, et du représentant de la Fédération Royale Marocaine de Cyclisme, célèbre l’amitié maroco-qatarie, à travers un voyage inspirant à la découverte des paysages pittoresques et diversifiés du Royaume.

Dirigé par l’entrepreneur et célèbre athlète qatari, Ali bin Towar Al Kuwari, “CultuRide” incarne aussi la mission de l’initiative “Years of Culture” visant à approfondir les liens internationaux, à travers des expériences partagées.

Ainsi, les cyclistes parcourront, du 16 au 22 novembre, plus de 600 kilomètres, en traversant des sites emblématiques du Royaume et des trésors cachés, et en allant à la rencontre des communautés locales.

Dans une déclaration à la MAP, M. Al Kuwari, ambassadeur officiel de cette manifestation, a souligné que “CultuRide” se veut une occasion de découvrir les potentialités et le riche patrimoine dont regorge le Maroc, ajoutant que cette initiative favorise la création de connexions significatives à travers une exploration commune, surtout que chaque étape du parcours offre un aperçu intime du patrimoine, de la culture et des traditions séculaires du Royaume.

Il a également expliqué que cette manifestation, marquée par la participation de Qataris (médecins, ingénieurs, pilotes, …) de différentes tranches d’âge, traduit ainsi “notre conviction que ces expériences partagées tissent des liens plus solides entre les peuples, les communautés et les nations”.

Pour sa part, Mustapha Al Tajer, un des participants à cet événement sportif et culturel, a indiqué, dans une déclaration similaire, que cette tournée constitue une opportunité idoine pour les participants de découvrir de près la richesse et la diversité du patrimoine marocain et d’admirer la splendeur des sites naturels.

De son côté, Adil Kharbouch, champion du Maroc de cyclisme en 2003, s’est félicité de cette initiative et de l’organisation de cette manifestation au Maroc, connu pour la pratique de cette discipline sportive, faisant part de son souhait de voir cet événement organisé chaque année dans le Royaume afin de renforcer la coopération entre la Fédération Royale Marocaine de Cyclisme et la Fédération Qatarie de Cyclisme.

A noter que cette tournée de sept jours mènera les cyclistes vers des destinations emblématiques, telles que Marrakech, Tanger et des villages dans les montagnes de l’Atlas.

Au-delà de l’exploit sportif, “CultuRide” offre aux participants des expériences immersives, notamment des ateliers pratiques et des rencontres personnelles avec des habitants marocains.

Tout au long du parcours, des cyclistes marocains rejoindront la tournée, partageant des perspectives uniques sur leurs communautés et traditions, et offrant une perspective locale inestimable.

En tant qu’élément central de l’Année Culturelle Qatar-Maroc 2024, “CultuRide” célèbre le pouvoir de l’échange culturel à travers le sport, renforçant l’amitié durable entre le Qatar et le Maroc, tout en montrant comment des voyages partagés peuvent favoriser la compréhension et créer des souvenirs durables.