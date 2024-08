Athlétisme 3000 steeple : Mohamed Tindouft finit 1er de la qualification 2

lundi, 5 août, 2024 à 15:07

Grâce à deux victoires sans bavure respectivement contre les États-Unis (4-0) et le Japon (3-0), le Maroc et l’Espagne se retrouvent dans un remake des huitièmes de finale du Mondial, néanmoins, avec de nouvelles dimensions. Le vainqueur filera en finale des JO (Paris-2024) et empochera une médaille !