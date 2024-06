La CAN-2025 au Maroc “sera la meilleure de l’histoire de cette compétition” (Président de la CAF)

vendredi, 21 juin, 2024 à 22:22

Le Caire – La 35è édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), qui aura lieu au Maroc, “sera la meilleure de l’histoire de cette compétition”, a affirmé le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.

“Je suis convaincu que la CAN-2025 au Maroc connaîtra un énorme succès et sera la meilleure de l’histoire de cette compétition”, a déclaré M. Motsepe, cité dans un communiqué de la CAF rendu public à l’issue de l’annonce des dates de ce plus prestigieux tournoi continental, qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

M. Motsepe a exprimé, à cette occasion, les remerciements de la CAF à SM le Roi Mohamed VI, à la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et à son président, ainsi qu’au gouvernement et au peuple marocains pour l’organisation de la CAN-2025 Messieurs et la CAN-2024 Dames.

Pour sa part, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a affirmé que la CAN-2025 au Maroc sera “le meilleur événement pour honorer l’Afrique”, notant que le Royaume “offrira les meilleures conditions pour accueillir le reste de l’Afrique et le monde”.

Outre la CAN-2025, le Comité exécutif de la CAF a également annoncé les dates de la Coupe d’Afrique des Nations Dames (CAN-2024), prévue également au Maroc, du 5 au 26 juillet 2025.

“Je suis également impressionné par l’énorme croissance du football féminin en Afrique et j’espère que la CAN féminine Maroc-2024 connaîtra un immense succès”, a souligné M. Motsepe.