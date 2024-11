Casablanca : Le duo Outaleb-El Amrani remporte la 1ère étape de l’Open Padel Tour

dimanche, 10 novembre, 2024 à 12:10

La Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour les partenariats et le développement en Afrique et les Initiatives Royales pour le continent, ont été mises en avant, dimanche à Sotchi, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, lors de la 1ère Conférence ministérielle du Forum de Partenariat Russie-Afrique.