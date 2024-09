Casablanca : Trois marocains sacrés lors de la 1ère journée du championnat du monde de sambo beach

dimanche, 8 septembre, 2024 à 15:42

Casablanca – Trois marocains ont été sacrés lors de la 1ère journée du 4e championnat du monde de sambo beach qui se déroule à la plage Ain Diab à Casablanca.

Il s’agit de Nassma Satori (+72 kg), Mohamed Amine Frifra (71 kg) et Yassine Omari (+88 kg) qui ont remporté la médaille de bronze lors de cette compétition.

Le programme de la deuxième journée de compétitions comprend les épreuves des 72 kg et +72 kg pour les femmes et 71 kg, 88 kg et +88 kg pour les hommes.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fédération royale marocaine de sambo et tai-jitsu (FRMSTJ), Dalil Skalli a souligné que le Maroc est le premier pays arabe et africain à organiser le championnat du monde de sambo beach, notant que cet événement met en avant la position particulière dont jouit le Royaume, devenu une destination privilégiée des événements sportifs internationaux.

M. Skalli, également président de la Confédération africaine de sambo et vice-président de la Fédération internationale de la discipline, a estimé que l’attribution, par l’instance internationale de ce sport, de l’organisation du championnat du monde au Maroc est une preuve de la confiance dont jouit le Royaume au niveau international et sa capacité à organiser des événements continentaux et internationaux.

Le directeur technique de la FRMSTJ, Mohamed Aberouz a, de son côté, indiqué que les résultats réalisés par les sportifs marocains lors de la 1ère journée sont très satisfaisants, ajoutant que ce championnat a permis aux sportifs marocains de côtoyer leurs homologues asiatiques, spécialistes de cette discipline sportive, ce qui leur permettra de rehausser leur niveau de compétition.