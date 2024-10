Le Centre fédéral de football de Béni Mellal, pourvoyeur des jeunes sélections nationales

vendredi, 4 octobre, 2024 à 14:23

Béni Mellal – Avec la convocation d’une dizaine de ses joueurs en sélections nationales U15 et U16, le Centre fédéral de formation en football de Béni Mellal devient, sans conteste, l’un des principaux pourvoyeurs des joueurs juniors appelés à défendre les couleurs nationales lors des prochaines échéances footballistiques.

Ce nouveau fleuron du football national n’en finit pas de surprendre. Peu de temps après son ouverture, le Centre se voit récompenser de son travail effectué au quotidien pour alimenter les équipes nationales en jeunes joueurs de haut niveau pour se hisser, in fine, en véritable pépinière des pépites les plus prometteuses.

Le Centre prépare les futurs joueurs de haut niveau, en leur offrant une formation sportive solide combinée à une formation académique diplômante au-delà du football, une manière de garantir à ces jeunes talents de meilleurs horizons et un avenir bien plus réjouissant.

Dans la catégorie U15, ce sont 11 talentueux joueurs qui ont rejoint les rassemblements de la sélection nationale en prévision des prochaines compétitions au moment où 5 autres jeunes joueurs affutés ont pris part à la sélection nationale U16.

L’atteinte de ces résultats a été rendue possible grâce à une équipe soudée du Centre, composée d’entraîneurs et d’éducateurs de haut niveau, pilotée par une figure chevronnée du monde du football, le cadre et entraîneur belge Christophe Dessy. Fort d’une solide et longue expérience dans la direction des centres européens de formation les plus prestigieux, M. Dessy a fait de la discipline et de la ponctualité ses mots d’ordre de manière à accompagner l’essor radieux du football national qui a fait ses preuves à l’échelle internationale.

Dans une déclaration à la MAP, M. Dessy, Directeur du Centre a fait savoir que cette structure sportive de haut niveau accueille les catégories des U13 à U16 chez les garçons et U15 et U16 chez les catégories féminines, saluant la mise à disposition par la FRMF de l’ensemble des moyens favorisant le développement des jeunes, notamment en termes d’infrastructures et d’équipements.

M. Dessy a relevé que les efforts du staff technique ont permis au centre d’engranger des résultats positifs à plusieurs égards, précisant que le Centre comprend 102 stagiaires qui s’entraînent six fois par semaine accompagnés par 16 encadrants et éducateurs qui veillent au quotidien sur l’amélioration du niveau de ces jeunes pour qu’ils soient dans de meilleures conditions de compétitivité.

Le but du Centre est de chercher la performance en permanence qu’elle soit sportive, éducative ou humaine, a-t-il souligné, faisant remarquer que le centre a pour vocation de participer à l’amélioration du football national et régional sans pour autant négliger le volet scolaire qui occupe une place prépondérante. Dans ce sens, poursuit-il, le centre a scellé un partenariat scolaire avec des écoles primaires, des collèges et des lycées de manière à aménager du temps scolaire pour les résidents et leur permettre de mieux concilier sport et étude.

Ce centre dédié à la formation de jeunes doués en football de la région a été financé dans le cadre d’une convention de partenariat entre la wilaya de la région de Béni Mellal, la région de Béni Mellal-Khénifra et la Fédération royale marocaine de football.

Érigé sur plus de 7 hectares avec une superficie construite de 8.300 mètres carrés, le Centre est organisé en sept pôles dont deux pour hébergement d’une capacité de 127 lits, un pôle pédagogique, un pôle administratif, un pôle médico-sportif et un pôle résidentiel.

Il comprend également deux grands terrains de football, un en gazon naturel et l’autre en gazon synthétique, ainsi qu’un troisième terrain d’entraînement.

Le Centre est doté de toutes les installations, infrastructures et équipements conformes aux très hauts standards et normes de qualité reconnues aux grands centres de formation dans le monde.

Le processus d’intégration des joueurs est très sélectif dans la mesure où le centre fédéral de Football de Béni Mellal a été créé dans une vocation de rehausser le niveau du football à l’échelle de la région en plus de promouvoir le sport du football pour en faire un pilier essentiel pour le développement de la jeunesse.

Rappelons que M. Dessy a effectué une carrière technique au sein de la Fédération royale belge de Football entre 1997 et 1999 où il a entraîné plusieurs catégories de l’équipe nationale belge, dont les U14, les U15 et les U16.

Il a ensuite rejoint l’AS Nancy Lorraine en tant qu’entraîneur adjoint entre 1999 et 2002 avant de diriger les Centres de formation de Nancy, du Standard de Liège, et du RAEC Mons.

Il occupe par la suite le poste d’entraîneur principal de Mons, avant d’être désigné en 2012 responsable technique de l’Académie Robert Louis Dreyfus et en mai 2016 directeur du centre de formation de l’En avant de Guingamp.

En 2021, Christophe Dessy est nommé nouveau directeur sportif du centre de formation du Sporting de Charleroi, puis Coach des U17 de AC Ajaccio (France), fonction qu’il occupera jusqu’à sa nomination, directeur du centre fédéral de Football de Béni Mellal.