Concours Officiel de Saut d’Obstacles des Jeunes Chevaux 2024, les 10 et 11 septembre à Rabat

lundi, 2 septembre, 2024 à 14:10

Rabat – Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales, et sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres, la Garde Royale organisera les 10 et 11 septembre à la carrière Hassan II au Méchouar à Rabat, le Concours Officiel de Saut d’Obstacles des Jeunes Chevaux.

Cet évènement sportif, comprenant 10 épreuves de saut d’obstacles, connaîtra la participation d’éminents cavaliers appartenant aux différents clubs équestres nationaux affiliés à la Fédération Royale, indique un communiqué de la Garde Royale.