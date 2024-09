Côte d’Ivoire : 2è édition du Programme de Développement des Talents de la FIFA (U17), avec la participation du Maroc

mardi, 3 septembre, 2024 à 13:34

L’opération de collecte des données auprès des ménages dans le cadre du 7ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) se poursuit au niveau de la province de Ouarzazate dans un climat de responsabilité et d’interaction positive des ménages avec les équipes d’enquêteurs et de contrôleurs du Haut Commissariat au Plan (HCP) chargées du recensement.