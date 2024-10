Coup d’envoi à Agadir de la 3è édition des Jeux universitaires arabes de plage

jeudi, 24 octobre, 2024 à 14:42

Agadir – La troisième édition des Jeux universitaires arabes de plage a démarré, mercredi à Agadir, à l’initiative de la Fédération royale marocaine de sport universitaire.

Organisée sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, en partenariat avec la Fédération arabe du sport universitaire, cette manifestation sportive qui se poursuit jusqu’au 27 octobre, réunit environ 160 étudiants et étudiantes, entraîneurs, et personnel administratif représentant outre le Maroc, l’Egypte, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, le Qatar et le Sultanat d’Oman.

A cette occasion, il a été procédé à la présentation des différentes délégations participantes dans les disciplines sportives de beach-volley (Dames et hommes) et de beach-soccer (hommes).

Les équipes universitaires représentant le Maroc, l’Egypte et la Mauritanie participent aux compétitions de beach-soccer (hommes), tandis que les équipes du Maroc, de Tunisie, d’Egypte et du Qatar prennent part au tournoi féminin de cette compétition.

Quant au beach volley (hommes), les équipes universitaires du Maroc, d’Égypte du Qatar, de la Tunisie, du Sultanat d’Oman et de la Libye y participent.

Dans une déclaration à la MAP, la Secrétaire générale de la Fédération royale marocaine de sport universitaire, Ilham Benrhannou, a souligné que cette compétition est de nature à créer une nouvelle dynamique sur la scène sportive universitaire permettant aux bénéficiaires d’exceller dans les différentes disciplines sportives.

Cet évènement sportif constitue également une plateforme d’échange culturel entre les pays participants et une occasion pour encourager les jeunes à réaliser leurs ambitions, et partant faire d’eux de véritables ambassadeurs de la paix par le sport, a-t-elle poursuivi.

De son côté, le directeur technique de la Fédération royale marocaine de sport universitaire, Othman Bih, a indiqué que cette compétition connait la participation des équipes de sept pays arabes les plus fortes dans les disciplines sportives de beach volley et de beach-soccer.

Le Maroc, vainqueur des deux précédents championnats de beach-soccer, aspire lors de cette compétition à conserver le titre pour la 3è fois d’affilée, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le Secrétaire général de la Fédération arabe du sport universitaire, Hamad Karam Al Kaabi, s’est félicité de la tenue de ce championnat à Agadir, saluant l’accueil chaleureux réservé à toutes les délégations sportives, ainsi que la bonne organisation de cet évènement sportif.

Les compétitions de ce tournoi débutent jeudi avec les matchs éliminatoires qui se poursuivent les 24 et 25 octobre, alors que les matchs de la phase finale se disputeront samedi.